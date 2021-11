Latvijā vietām apledo autoceļi, autovadītājus aicina būt uzmanīgiem

Šobrīd vietām Kurzemē, Vidzemē, Latgalē apledo autoceļi, brīdina "Latvijas Valsts ceļi".

Būtiskākais apledojums izveidojies uz Ventspils šosejas (A10) no Kūdras līdz Ventspilij , Daugavpils šosejas (A6) no Pļaviņām līdz Nīcgalei un (A12) no Jēkabpils līdz Rēzeknei.

Autovadītājus aicina būt uzmanīgus, pārvietojoties pa šiem un pārējiem autoceļiem.