Latvija ziemas periodā ir nodrošināta ar gāzi, paziņo EM

Latvijas patēriņam šoziem nepieciešamas 6,9 teravatstundas (TWh) gāzes, no kurām patlaban nodrošinātas 5,7 TWh, bet līdz gada beigām būs pieejamas vēl 1,5 TWh, trešdien, 28. septembrī, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē informēja Ekonomikas ministrijas (EM) eksperts Edijs Šaicāns.

Ministrijas pārstāvis stāstīja, ka patlaban Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (Inčukalna PGK) iepildīta gāze 12 TWh apjomā, no kurām 5,7 TWh pieder Latvijas tirgotājiem. Šaicāns nevarēja atklāt, cik daudz Inčukalna PGK esošās gāzes pieder uzņēmumiem, tajā pašā laikā viņš sacīja, ka no minētajām 5,7 TWh lielākā daļa piederot AS "Latvenergo".

Tāpat EM eksperts informēja, ka līdz gada beigām Inčukalna PGK tiks iesūknētas 1,5 TWh gāzes, tādējādi Inčukalnā esošais gāzes apjoms ir teju tāds, kāds nepieciešams Latvijai apkures sezonā.

Vēl arī plānotas gāzes piegādes 2023. gada pirmajā ceturksnī, kā arī kopējā gāzes apjomā nav iekļauts potenciālais gāzes apjoms no Paldisku sašķidrinātās dabasgāzes termināla.

"Jau šobrīd ar Latvijas tirgotājiem piederošo gāzi Inčukalnā ir pietiekami, lai mēs apkures sezonu varētu pārdzīvot normālos apstākļos," teica Šaicāns.