Latvijai gada laikā vājš progress inovatīvo zāļu pieejamībā; joprojām atpaliek no kaimiņvalstīm

Gada laikā kompensējamo zāļu klāstu Latvijā papildinājuši desmit inovatīvi medikamenti, bet mūsdienīgu zāļu pieejamībā mūsu valsts turpina atpalikt no kaimiņvalstīm Lietuvas un Igaunijas, liecina Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) dati.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Šī gada martā Latvijā kompensējamo zāļu sarakstā bija iekļautas 63 jaunākās paaudzes zāles, Igaunijā – 94 un Lietuvā – 99 medikamenti, atklāj SIFFA apkopotie dati par valsts apmaksāto inovatīvo zāļu pieejamību Baltijas valstīs.

Gada laikā Lietuva kompensējamo zāļu klāstu papildinājusi ar 11 jauniem valsts apmaksātiem medikamentiem, Igaunija – ar astoņiem, Latvija – ar desmit jaunām zālēm.

"Tieši šobrīd, kad saistībā ar Covid-19 pandēmiju pasaule ar īpašām cerībām raugās uz inovācijām farmācijas jomā, lai globālo infekciju apturētu ar efektīvām zālēm un vakcīnu, mēs tā pa īstam spējam novērtēt inovāciju nozīmi sabiedrības veselības aizsardzībā. Tikmēr mūsu valstī pēdējos gados īstenotā politika apliecina, ka inovācijas un progress, ko sniedz jaunākās paaudzes zāles, Latvijā diemžēl nav veselības aprūpes prioritāte," uzsver SIFFA direktors Valters Bolēvics.

Kā norāda SIFFA, pēdējo četru gadu laikā, kopš SIFFA apkopo datus par inovatīvo zāļu pieejamību Baltijā, Latvija nav spējusi mazināt atpalicību no Lietuvas un Igaunijas šajā jomā.

"Gadu no gada redzam, ka gan Igaunija, gan Lietuva saviem iedzīvotājiem spēj nodrošināt par trešdaļu lielāku jauno zāļu klāstu nekā Latvija. Acīmredzot mūsu kaimiņi ir tālredzīgāki un jaunās zāles uztver ne tikai kā izdevumus veselības budžetā, bet arī kā investīcijas, kas ilgtermiņā nesīs būtisku ieguvumu sabiedrībai – darbspējīgākus cilvēkus un veselāku sabiedrību, " uzsver Bolēvics.

Inovatīvie medikamenti un vakcīnas ir vieni no spēcīgākajiem instrumentiem, kas cilvēkiem visā Eiropā palīdz dzīvot ilgāk, veselīgāk un produktīvāk. Īpaši spilgti jauno zāļu panākumi vērojami vēža ārstēšanā. Piemēram, 2009. gadā piecu gadu izdzīvošanas rādītājs metastātiskas melanomas (ādas vēža) pacientiem bija 5%, bet desmit gadu laikā tas pieaudzis līdz 50%, liecina Eiropas farmācijas rūpniecības un asociāciju federācija (EFPIA) dati.

Tāpat ievērojami dzīvildzes rādītāji uzlabojušies arī plaušu un krūts vēža pacientiem, kā arī citu slimību pacientiem. Piemēram, pateicoties jaunajām zālēm, kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem mirstības līmenis no tādas agrāk nāvējošas slimības kā HIV ir samazinājies par vairāk nekā 80%, bet 90% pacientu no agrāk praktiski neārstējamā C hepatīta tiek izārstēti ar zāļu kursu 12 nedēļu laikā.

Biedrība "Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija" Latvijā darbojas jau vairāk nekā 20 gadus un apvieno 19 biedrus – pasaulē vadošos uzņēmumus, kas ražo zāles, veic pētījumus, investē medikamentu attīstībā un sadarbojas ar veselības aprūpes jomu. SIFFA ir atklāta, brīvprātīga sabiedriska organizācija, tās mērķis ir uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un efektīvu zāļu pieejamību, informēt par kvalitatīvu veselības aprūpi un sekmēt zāļu ražotāju darbību Latvijā.