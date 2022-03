Latvijai kopā ar Igauniju jābūvē atomelektrostacija, uzskata Pabriks

Lai risinātu enerģētikas problēmas Latvijā, Latvijai kopā ar Igauniju kaimiņvalstī jābūvē atomelektrostacija, mikroblogošanas vietnē "Twitter" raksta aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP).

Ministrs uzskata, ka, ja stacijas būvniecību sāk plānot tagad, tad pirmie rezultāti varētu būt redzami jau 2028. gadā.

Viņaprāt, atomelektrostacijas būvniecībā būtu jāpiesaista jaunākās tehnoloģijas no Zviedrijas un Kanādas.

Savukārt Latvijas nākotne enerģētikā saistās ar trīs resursiem – vēju, sauli un atomelektrostaciju, uzskata ministrs.

Latvijas nākotne enerģētikā ir apvienot 3 resursus-vējš, saule, atomstacija. Protams, kaut kāda daļa paliks arī gāzei. Atomstacija jābūvē kopā ar igauņiem, Igaunijā, piesaistot jaunākās tehnoloģijas no Zviedrijas un Kanādas. — Artis Pabriks (@Pabriks) March 8, 2022

Jau vēstīts, ka valdība vienojusies mazināt Latvijas energoatkarību no Krievijas dabasgāzes, tāpēc tiks dibināts AS "Latvenergo" un AS "Latvijas Valsts meži" (LVM) kopuzņēmums, kas attīstīs vēja parkus.

Savukārt Igaunijas premjerministre Kaja Kallasa ir pozitīvi novērtējusi kodolenerģijas potenciālu, tāpat kopš 2020. gada vasaras Igaunijā notiek sagatavošanās darbi iespējamai kodolreaktoru (MMR) uzstādīšanai.