Latvijai NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misija divos gados izmaksās ap 6 miljoniem eiro

Latvijai tuvākajos divos gados NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misija izmaksās ap sešiem miljoniem eiro.

Aizsardzības ministrijas (AM) sagatavotais valdības lēmuma projekts paredz NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misijas laikā 2024. un 2025.gadā segt faktiskos uzturēšanas izdevumus ne vairāk kā sešu miljonu eiro apmērā no AM budžeta, kas būs kā pēcapmaksa NATO dalībvalstīm par sniegtajiem atbalsta pakalpojumiem.

Šogad maijā kļuva zināms, ka Baltijas valstu gaisa telpā patrulējošās NATO lidmašīnas uz laiku izvietos Lielvārdes bāzē. Igaunijas Emari bāzē plānots remonts, tāpēc jau nākamgad Vācija veiks patrulēšanas misiju no Lielvārdes bāzes.

Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs žurnālistiem norādījis, ka Emari bāze tiek izmantota desmit gadus patruļām Baltija valstu gaisa telpā un tagad bāzei nepieciešama renovācija. Darbus plānots sākt nākamgad pavasarī, bet renovācijai būs nepieciešami aptuveni seši līdz astoņi mēneši.

Lai gan līdz šim Lielvārdes Gaisa spēku bāze nav izmantota konkrēti NATO gaisa patrulēšanas misijas uzņemšanai, tā atbilst visiem NATO standartiem. Lielvārdē jau līdz šim regulāri tiek uzņemti visdažādāko veidu NATO sabiedroto valstu gaisa kuģi, vai tie būtu helikopteri, lielizmēra kravas lidmašīnas vai piektās paaudzes kaujas lidmašīnas, informēja Latvijas AM.

Maijā Baltijas aizsardzības ministri vienojušies ievērojami palielināt uzņemošās valsts atbalstu tiem NATO sabiedrotajiem, kuri veic gaisa telpas patrulēšanu Baltijas valstu debesīs.

Šī apņemšanās nostiprināta, parakstot jaunu kopīgu vienošanos par izmaksu sadalījumu NATO gaisa telpas patrulēšanas uzņemšanai.

NATO dalībvalstis Latvijas, Lietuvas un Igaunijas gaisa telpas patrulēšanu rotācijas kārtībā veic no 2004.gada marta, kad Baltijas valstis tika uzņemtas aliansē. Kopš 2004.gada patrulēšana notiek no Šauļu aviobāzes Lietuvā, bet kopš 2014.gada atbalsta misija tiek veikta arī no Emari bāzes Igaunijā.