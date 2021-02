Latvijai piegādātas pirmās 7200 'AstraZeneca' vakcīnas pret Covid-19

Latvija svētdien saņēmusi ražotāja "AstraZeneca" vakcīnas "Covid-19 Vaccine AstraZeneca" pirmo daļu jeb 7200 devas, aģentūru LETA informēja Nacionālajā veselības dienestā.

Nākamās vakcīnas devu piegādes plānotas 13.februārī - 9600 vakcīnu devas, 20.februārī - 22 621 un 3.martā - 32 896 vakcīnu devas. Jārēķinās ar to, ka plānotās Covid-19 vakcīnu devu piegādes ir mainīgas un atkarīgas no ražotāja spējas nodrošināt vakcīnu pieejamību, uzsver dienestā.

Ražotājs "AstraZeneca" Latvijai šī gada pirmajā ceturksnī solījis piegādāt 172 317 vakcīnu devas, otrajā ceturksnī - 845 179, bet trešajā 254 374 vakcīnu devas.

Par vakcīnas uzglabāšanu un loģistiku Latvijā atbildīgs uzņēmums SIA "Vakcīna". Uzņēmums veic vakcīnu izvadāšanu uz konkrētiem vakcinācijas kabinetiem.

Kopumā Latvijai līdz šim piegādātas 41 025 vakcīnu pret Covid-19 devas - 30 225 ražotāja "Pfizer-BioNTech" vakcīnas "Comirnaty", 3600 ražotāja "Moderna Biotech Spain, S.L." vakcīnas "Moderna" un 7200 ražotāja "AstraZeneca" vakcīnas.

Kā vēstīts, Latvijas Imunizācijas valsts padomes eksperti rekomendējuši "AstraZeneca" vakcīnas lietošanu Covid-19 slimības novēršanai visu vecuma grupu cilvēkiem, sākot no 18 gadiem.

Latvijas Zāļu valsts aģentūrā norāda, ka, lai gan klīniskajos pētījumos apmēram iegūtie dati par vakcīnas ietekmi uz cilvēkiem virs 65 gadu vecuma vēl nav pietiekami, aizsardzība ir sagaidāma, ņemot vērā šajā vecuma grupā novēroto imūno atbildi un ar citām vakcīnām iegūto pieredzi. "Tā kā ir iegūta ticama informācija par drošumu šajā pacientu grupā, Eiropas Zāļu aģentūras zinātniskie eksperti uzskata, ka šī vakcīna var tikt lietota arī gados vecākiem pieaugušajiem. Plašāka informācija tiek gaidīta no pašreiz noritošajiem pētījumiem, kuru dalībnieku vidū ir lielāka daļa gados vecāku personu," norāda aģentūrā.

Vienlaikus klīniskajos pētījumos kopumā vakcīna uzrādījusi aptuveni 60% efektivitāti.

Kā iepriekš informēja Veselības ministrijā, pirmās Latvijā nogādātās "AstraZeneca" vakcīnas devas būs paredzētas pirmajām potēm sociālās aprūpes centros.

No 28.decembra kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.

18.janvārī vakcinācijas otro devu pret Covid-19 sāka saņemt mediķi, kuri pirmo poti saņēma pagājušā gada beigās.

Lietošanai Eiropas Savienībā pašlaik ir apstiprinātas trīs vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna" un "AstraZeneca", taču visu šo medikamentu piegādes kavējas un ir nelielas, tāpēc kavējas arī masveida vakcinēšanas sākšana.