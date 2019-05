Latvijas amatpersonas izsaka līdzjūtību lidmašīnas ugunsgrēkā Maskavā bojāgājušo tuviniekiem

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) savā "Twitter" laikajoslā izteicis līdzjūtību lidmašīnas ugunsgrēkā Maskavā bojāgājušo tuviniekiem. Līdzjūtību izteicies arī Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

My deepest condolances to the people in #Russia who lost their relatives and friends in @aeroflot airplane fire #SU1492

"Dziļākā līdzjūtība cilvēkiem Krievijā, kuri zaudējuši savus tuviniekus un draugus "Aeroflot" lidmašīnas ugunsgrēkā," otrdien raksta Kariņš, ierakstu papildinot ar mirkļbirku "#SU1492".

Līdzjūtību izteicies arī Valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Our heartfelt condolences to the relatives and friends of all who parished in #Aeroflot #SU1492 fire at #Sheremetyevo