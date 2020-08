Latvijas Ārstu biedrība izveido cilvēka veselībai veltītu portālu 'Būt veselam'

Lai veicinātu uz pacientu centrētu veselības aprūpi un celtu cilvēku veselības pratību, Latvijas Ārstu biedrība ir izstrādājusi informatīvu un inovatīvu platformu "Būt veselam", portāls "Delfi" uzzināja biedrībā.

Portāls "Būt veselam" veidots vairāk nekā gadu, lai ikvienam Latvijas iedzīvotājam bez maksas būtu iespēja uzzināt, kā būt veselam – saglabāt un veicināt savu un ģimenes veselību. Šīs zināšanas ir ļoti svarīgas, lai ārstniecības procesā veicinātu pacienta sadarbību ar mediķiem veselības atgūšanā.

Tāpat ir īpaši nozīmīgi, ka šādu informāciju nodrošina neatkarīga un profesionāla organizācija, kas nav ieinteresēta konkrētas preces, zāļu vai pakalpojumu virzīšanai tirgū, akcentē biedrībā.

Informatīvo platformu "Būt veselam" veidos divas daļas. Pašlaik izstrādāta un ikvienam pieejama pirmā daļa – "Kas ir cilvēks?", bet nākamā gada sākumā tiks atklāta portāla otrā daļa – "Kā būt veselam?". Pirmajā sadaļā jau pašlaik ir pieejami 3D anatomijas attēli ar aprakstiem latviešu valodā, jo mūsdienīga ārstēšana nav iespējama bez pacienta izpratnes par cilvēka ķermeņa uzbūvi un organisma darbību.

"Cilvēka veselība ietekmē ne tikai katra indivīda dzīves kvalitāti, bet arī visas sabiedrības un valsts labklājību un nākotnes attīstības perspektīvas. Pastāv cieša saikne starp iedzīvotāju veselības stāvokli un valsts ekonomisko attīstību. Savukārt katra indivīda veselība ir atkarīga ne tikai no veselības aprūpes kvalitātes, bet arī no cilvēka izglītības, atbildības un līdzestības. Ja gribam virzīties uz pacienta centrētu veselības aprūpi ir jāpalielina ikviena iedzīvotāja veselībpratība. Tas mūsdienās ir ne mazāk svarīgi kā piemēram, prasme lasīt un rakstīt," norāda biedrības prezidente Ilze Aizsilniece.

Portāls tapis ar uzņēmēju atbalstu un starptautiski godalgotā jaunuzņēmuma "Anatomy Next" līdzdalību. "Pirms diviem gadiem, piedaloties "Northern Future Forum" diskusijās par medicīnas tehnoloģiju attīstību uzsvēru, ka ir daudz relatīvi vienkāršu tehnoloģiju, kas var būtiski uzlabot veselības aprūpi, piemēram, sabiedrības veselību var veicināt ne tikai sarežģīti algoritmi, mākslīgais intelekts, bet arī uzticami izglītojoši materiāli par cilvēka ķermeni un veselību. Tāpēc ir prieks, ka šī ideja ir materializējusies izglītojošā platformā tepat Latvijā. Ceru, ka "Anatomy Next" izstrādātās anatomijas vizualizācijas kalpos ne tikai medicīnas studentu izglītošanai, bet arī sabiedrībai kopumā," uzsver "Anatomy Next" pārstāvis Reinis Jansons

Pirmā platformas sadaļā ir atrodami arī orgānu sistēmu funkciju skaidrojumi: Skelets; Elpošanas sistēma; Sirds-asinsvadu sistēma; Gremošanas sistēma; Urīnizvadsistēma; Nervu sistēma; Endokrīnā sistēma; Reproduktīvā sistēma.

Savukārt otrajā platformas sadaļā jau drīzumā būs pieejama informācija, kas palīdzēs cilvēkiem saglabāt veselību, kā arī turpināt to uzturēt ļoti nopietnu saslimšanu gadījumā – onkoloģisko, sirds un plaušu slimību, kuņģa-zarnu trakta u.tml. Šeit būs pieejama sekojoša satura informācija: Uzturs; Fiziskā aktivitātes; Miegs; Fiziskā ķermeņa higiēna; Vides ietekme uz cilvēku; Emocionālā un mentālā higiēna; Sievietes veselības; Vīrieša veselība; Bērna veselība; Slimību profilakse un vakcinācija.

Latvijas Ārstu biedrība dibināta 1988. gadā un tās mērķis ir Latvijas veselības aprūpes sistēmas un ārstu kvalifikācijas pilnveidošana, ārstu tiesisko, profesionālo un ekonomisko interešu aizstāvība, tautas veselības veicināšana, veselības aprūpes organizācijas uzlabošana un medicīnas izglītības sistēmas pilnveidošana, kā arī ārstu ētikas principu popularizēšana un to ievērošanas kontrole.