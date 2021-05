'Latvijas attīstībai' grib trīs partijas līdzpriekšsēdētājus viena priekšsēdētāja vietā

Partija "Latvijas attīstībai" (LA) 15. maijā pulcēsies kongresā, kurā lems par grozījumiem partijas statūtos, lai no viena priekšsēdētāja pārietu uz trim līdzpriekšsēdētājiem ar vienādām pilnvarām un atbildību, informēja LA pārstāvis Edgars Barbaks.

LA statūti pašlaik nosaka, ka partijai ir viens valdes priekšsēdētājs. Jau kopš pērnā gada LA nav oficiāli ievēlēta valdes priekšsēdētāja, bet ir priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs – Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs.

Ijabs par priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju kļuva, kad no LA priekšsēdētāja amata atkāpās Juris Pūce, kurš samelojās, ka neesot izmantojis Rīgas pašvaldības autostāvvietas caurlaidi. Tolaik Rīgas domes deputāts, bijušais LA biedrs Māris Mičerevskis arī paziņoja, ka daļa LA ziedojumos saņemtās naudas nākusi no sponsoriem, bet formāli ziedojumus veikuši biedri. Mičerevskis par to vērsās Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā.

Kongresā uzrunas teiks Ijabs, Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas vadītājs, Saeimas deputāts Juris Pūce, Rīgas domes Sporta komisijas līdzpriekšsēdētāja Anete Jēkabsone-Žogota un partijas valdes loceklis un priekšvēlēšanu kampaņas vadītājs Edgars Jaunups.

Kā informēja partijā, LA nākamais būs pirmais digitālais kongress. "Mūsu partijas pārstāvji daudz strādā pie digitālās transformācijas, tāpēc mums bija svarīgi arī partijas aktivitātēs īstenot šo pieeju. Mūsdienu tehnoloģijas palīdzēs mums nodrošināt gan aizklāto balsojumu par statūtu grozījumiem un partijas līdzpriekšsēdētājiem, gan noturēt debates un domapmaiņu biedru vidū," pauž Ijabs.

Preses pārstāvjiem būs iespējams sekot kongresam tiešsaistē un, iepriekš piesakot, organizēt intervijas klātienē ar partijas līderiem, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.

LA norāda, ka jūnija pirmajā sestdienā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās tā startēs 27 pašvaldībās un ka tās un apvienotajos sarakstos ir 509 deputātu kandidāti, tostarp desmit esošie novadu mēri.