Latvijas augstākās amatpersonas sveic Baidenu ar uzvaru ASV prezidenta vēlēšanās

Latvijas augstākās amatpersonas sociālajos medijos sveic demokrātu kandidātu Džo Baidenu ar uzvaru ASV prezidenta vēlēšanās.

Latvijas Valsts prezidents Egils Levits Tviterī apsveica Baidenu un topošo viceprezidenti Kamalu Harisu, norādot, ka Latvija arī turpmāk ir par spēcīgu transatlantisko savienību, kas balstīta uz demokrātijas un likuma varā pamatotu starptautisko kārtību.

Latvijas valdības vārdā Baidenu un Harisu sveica Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), apliecinot valsts gatavību strādāt ar "tuvo draugu un sabiedroto", lai stiprinātu transatlantiskās saites, kā arī Latvijas un ASV divpusējās attiecības.

Baidenu un Harisu ar uzsvaru sveica arī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA), paužot cerību uz ASV un Baltijas valstu draudzīgo un ciešo saišu turpmāku attīstību.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris on victory in US presidential elections. Latvia looks forward to continued strong transatlantic alliance. Faith in democracy & rules-based international order.

On behalf of the Latvian Government, I congratulate the #US President-Elect @JoeBiden and Vice President @KamalaHarris ! We are looking forward to work together with our close friend and ally to strenghten the transatlantic bond and 🇱🇻🇺🇸 bilateral relations!