Latvijas autoceļu uzturētājs šogad saremontējis bedres 1740 kvadrātmetru platībā

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) šogad uz valsts autoceļiem līdz 7. februārim salabojis satiksmei bīstamās bedres vairāk nekā 1740 kvadrātmetru platībā, kas ir 5,3 reizes vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā, pavēstīja LAU pārstāve Sigita Paula.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņa min, ka laika apstākļos, kad gaisa temperatūra svārstās ap nulli, uz autoceļiem labo satiksmei bīstamās bedres. Satiksmei bīstamo bedru remonta mērķis ir novērst avārijas situācijas un uzlabot satiksmes drošību. Satiksmei bīstamo bedru remonts tiek veikts ar auksto asfaltu, jo tā ir vienīgā bedru remonta tehnoloģija, ko var izmantot neatkarīgi no laika apstākļiem.

Bedres visstraujāk veidojas autoceļu posmos, kur brauktuve ir sliktā tehniskā stāvoklī – ir izveidojušies defekti un plaisas. Nepatstāvīgos laika apstākļos, kad ir nokrišņi un gaisa temperatūra svārstās ap nulli, un satiksmes ietekmē defekti veidojas neprognozējami – asfalta segumā sākt izdrupt asfalta gabali, veidojot bedres.

Paula skaidro, ka bedru veidošanās ir atkarīga no dažādiem faktoriem, piemēram, autoceļa seguma vecuma, satiksmes intensitātes, laika apstākļiem, nokrišņu daudzuma. Līdz ar to šobrīd LAU nevar prognozēt bedru apmēru un remonta izmaksas.

Pēc operatīvās informācijas, šogad no 1. janvāra līdz 7. februārim bedres saremontētas vairāk nekā 1740 kvadrātmetru platībā, kamēr pērn šajā pašā periodā tika saremontētas bedres 330 kvadrātmetru platībā, bet 2020. gadā – 2480 kvadrātmetru platībā.

Paula uzsver, ka kopumā bedru remontdarbu apmērs ik gadu samazinās, jo uzlabojas valsts galveno un reģionālo autoceļu seguma stāvoklis.

Ministru kabineta noteikumu par valsts un pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli nosaka termiņus, kādos LAU ir jāveic satiksmei bīstamo bedru remonts pēc to konstatēšanas. Autoceļiem ar vislielāko satiksmes intensitāti jeb A uzturēšanas klases autoceļiem bedru remonts ir jāveic diennakts laikā, savukārt uz B uzturēšanas klases autoceļiem piecu diennakšu laikā, C uzturēšanas klases ceļiem – nedēļas laikā, bet D uzturēšanas klases ceļiem – divu nedēļu laikā. Bedres, kuras rodas no jauna, tiek remontētas visa gada garumā.

Par satiksmei bīstamām tiek uzskatītas bedres, kuru laukums ir lielāks par 0,1 kvadrātmetru un ir dziļākas par pieciem centimetriem. Satiksmei bīstamo bedru aizpildīšana tiek veikta vairākos soļos – nepieciešamības gadījumā bedri attīra, pēc tam aizpilda ar aukstā asfalta maisījumu un noblīvē. Saremontēto bedru kalpošanas laiku ietekmē vairāki faktori – laika apstākļi, satiksmes intensitāte un autoceļu seguma tehniskais stāvoklis.

Pamanot bedres uz valsts autoceļiem, LAU aicina informēt VSIA "Latvijas valsts ceļi" Satiksmes informācijas centru, zvanot uz diennakts bezmaksas informācijas tālruni 80005555.

LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 kilometru, no tiem 9129 kilometri autoceļu ir ar melno segumu un 10 989 kilometri ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem.