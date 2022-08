'Latvijas bairaktaram' Ukrainai saziedots pusmiljons eiro

Turpinoties Krievijas agresijai Ukrainā, pēc mūziķa Ralfa Eilanda un ukraiņu žurnālista Volodimira Birjukova aicinājuma ziedot Ukrainas armijai bezpilota lidmašīnu "Bayraktar TB2", Latvijas iedzīvotāji platformā "Ziedot.lv" pirmajās piecās akcijas dienās saziedojuši pusmiljonu eiro.

Sestdienas pusdienlaikā saziedotā summa sasniegusi 507 000 eiro.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka Latvijas iedzīvotāji ar Aizsardzības ministrijas un Ziedot.lv atbalstu nolēmuši ziedot "Latvijas bairaktaram", kuru plāno iegādāties no Turcijas, lai dāvinātu Ukrainai.

Ziedošanai atsaukušies jau 14 000 cilvēku.

"Ar ziedojumu "Latvijas bairaktaram" ir iespēja arī mums parādīt savu atbalstu Ukrainai šajā nežēlīgajā karā un caur ukraiņu rokām nodot sveicienus krievu okupantiem," – tā par akciju vēsta viens no tās iniciatoriem Ralfs Eilands. Viņa ukraiņu draugs Volodimirs Birjukovs, kurš arī ir ir projekta vēstnesis, piebilst: "Esmu bezgala pateicīgs par visu, ko Latvija jau ir darījusi Ukrainas labā. Mēs to redzam un no sirds novērtējam. Arī šis atbalsts manai tautai ir ļoti nepieciešams. Krievu okupantiem un Vladimiram Putinam nekas neizdosies, jo spēcīgā Ukrainas armija jau ir pierādījusi, ka spēj aizstāvēt ne tikai Ukrainu, bet arī visu civilizēto, demokrātisko un, pats galvenais, brīvo pasauli!"

Ziedot militārajam dronam aicina arī Aizsardzības ministrija: "Iedzīvotāju iniciatīva par Turcijā ražotā, augstas efektivitātes bezpilota lidaparāta "Bayraktar" iegādi Ukrainas vajadzībām ir vēl viens spēcīgs apliecinājums tam, ka Latvija turpinās atbalstīt Ukrainu, lai sekmētu tās aizsardzības spējas cīņā pret Krieviju. No Aizsardzības ministrijas puses sniegsim organizatorisko atbalstu, kopā ar Ziedot.lv koordinējot bezpilota lidaparāta iegādi un nodošanu Ukrainas armijai," uzsver aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP).

Ziedošanas inicators Eilands "Facebook" aicināja sociālo mediju lietotājus dalīties ar informāciju par iespēju ziedot dronam: "Tas cik ātri mēs visu bairaktara summu savāksim ir atkarīgs no tā cik lielu un aktuālu šo ziņu paši padarīsim," otrdienas vakarā raksta mākslinieks.

"Bayraktar TB2" (no turku valodas – "karognesējs") ir Turcijā ražots attālināti vadāms bezpilota kaujas lidaparāts. Latvija nav pirmā valsts, kuras iedzīvotāji nolēmuši paust savu atbalstu Ukrainai, vācot ziedojumus šim kaujas lidaparātam. Līdzīgas akcijas jau notikušas, piemēram, Polijā, Lietuvā, Norvēģijā un Kanādā.

Kampaņā Lietuvā tauta burtiski dažās dienās savāca dronam nepieciešamos miljonus, bet Turcija to pēc tam Lietuvai uzdāvināja un nauda aizgāja cita veida palīdzībai Ukrainai.

Uz "Delfi" jautājumu, cik ātri piecus miljonus varētu savākt latvieši, Eilands teic: "Ja uztversim to kā svarīgu kopīgu misiju, tad viss izdosies ātri. Daļa cilvēku šobrīd par karu ir piemirsuši. Šīs akcijas mērķis ir ne tikai savākt vajadzīgo summu, bet arī atgādināt, ka nekas diemžēl vēl nav beidzies, tādēļ svarīgi, ka mūsu atbalsts neizsīkst!"

Drona iegādei var ziedot šeit. Darbojas arī ziedojumu tālruņa numurs 90006561 (maksa par zvanu 4,27 eiro).

Jau vēstīts, ka Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā ar raķešu apšaudēm, uzlidojumiem un sauszemes spēku ienākšanu sākās agrā 24. februāra rītā. Kā vienu no iebrukuma mērķiem Krievija sākotnēji minēja Ukrainas "denacifikāciju".

Okupanti Ukrainā cietuši smagus zaudējumus un tiek apsūdzēti apzinātā civiliedzīvotāju nogalināšanā, kā arī par citiem kara noziegumiem. Okupantu zvērības masveidā sāka nākt gaismā pēc tam, kad ukraiņi viņus padzina no Kijivas apkārtnes, piemēram, Bučas.

Krievijas attieksmi pret ukraiņiem, tostarp nogalinot un veidojot filtrācijas nometnes, raksturo šis "fašisma manifests", ko publicēja Kremļa propagandas ziņu aģentūra "RIA Novosti".

Kopumā karš Ukrainā turpinās kopš 2014. gada, kad Krievija okupēja Krimas pussalu un aizsāka karu Ukrainas austrumos.