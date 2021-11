Latvijas dienesti gatavi lielam cilvēku pieplūdumam Baltkrievijas pierobežā, saka Pujāts

Latvijas dienesti ir gatavi lielam cilvēku skaita pieplūdumam un ir noskaņoti atvairīt visus mēģinājumus šķērsot robežu, Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" sacīja Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Guntis Pujāts.

Kā ziņots, kopš vasaras Baltkrievijas kaimiņvalstis Polija, Lietuva un Latvija piedzīvo, kā uzskata ES, Baltkrievijas varasiestāžu organizētu Tuvo Austrumu migrantu pieplūdumu, taču pirmdien, 8. novembrī, pirmo reizi fiksēts masveida tūkstošiem migrantu iekļūšanas mēģinājums Polijā.

Naktī uz trešdienu divām baltkrievu drošībnieku atvestām migrantu grupām izdevies pārvarēt robežu un ielauzties Polijā. Rietumos uzskata, ka migrācijas organizēšana varētu būt Aleksandra Lukašenko atriebība par sankcijām un spiediena izdarīšana pret Briseli.

Pujāts LTV sacīja, ka robežsardze ir gatava nepieciešamības gadījumā pielietot pūļa savaldīšanas līdzekļus, vairogus un citus. Turklāt jau ir uzstādīta lielākā daļa pagaidu žoga uz robežas ar Baltkrieviju.

Pujāta vērtējumā, vēl nedēļa nepieciešama, lai pabeigtu 37 kilometrus garā pagaidu žoga izbūvi.

Viņš sacīja, ka situācija uz robežas arī līdz šim bijis liels izaicinājums, taču uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju robežsardzes, bruņoto spēku un policijas kopīgi veiktie pasākumi bijuši pietiekami efektīvi.

Pēc viņa teiktā, aizvadītajā diennaktī novērsti 17 mēģinājumi nelegāli šķērsot robežu.

Vaicāts, vai novērota Baltkrievijas dienestu iesaiste, skubinot cilvēkus nelegāli šķērsot robežu ar Latviju, Pujāts sacīja, ka tas identificēts ar video un foto fiksāciju augustā septembrī. Pēdējā laikā šī aktivitāte esot mazāka, bet ir redzams, ka baltkrievu dienesti tajā ir iesaistīti.

Kā ziņots, Latvijas-Baltkrievijas pierobežā izsludināta ārkārtējā situācija.

Pēc Iekšlietu ministrijas mājas lapā pieejamās informācijas, otrdien, 19. oktobrī, Ministru kabinets apstiprināja grozījumus 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", pagarinot ārkārtējo situāciju uz Latvijas robežas ar Baltkrieviju līdz 2022. gada 10. februārim.

Ņemot vērā to, ka Baltkrievija turpina īstenot hibrīduzbrukumu, līdz ar to personu, kuras mēģina nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas valsts robežu, skaits saglabājas augsts, ka arī to, ka Lietuvas un Polijas robežsargi joprojām veic intensīvu darbu, lai atturētu trešās valsts valstspiederīgos no savas valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas, lemts noteikt ārkārtējo situāciju līdz 2022. gada 10. februārim Ludzas novadā, Krāslavas novadā, Augšdaugavas novadā un Daugavpilī.