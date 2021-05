Latvijas likumsargi saņēmuši FIB apbalvojumus

Latvijas likumsargi saņēmuši ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) apbalvojumus par izcilo darbu starptautiskas naudas atmazgātāju apkarošanas operācijā.

Trešdien, 5. maijā, FIB Tieslietu atašeja birojs Rīgā pasniedza FIB direktora sertifikātus Ģenerālprokuratūras Starptautiskās sadarbības nodaļas prokuroram Arturam Tomingam, Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) priekšnieka vietniekam Dmitrijam Homenko un ENAP Kibernoziegumu apkarošanas nodaļai, kā atzinību par izcilo darbu starptautiskas operācijas laikā, informēja prokuratūra.

Šī operācija pierādīja to, ka, tikai visām iesaistītajām valstīm savstarpēji saskaņojot turpmākās darbības, var sasniegt rezultātu, iegūt svarīgus personu apsūdzēšanai un turpmākai notiesāšanai nepieciešamos pierādījumus, norāda Tomings.

"Šis ir unikāls gadījums, kas parāda, ka sanākot kopā un izveidojot apvienotu izmeklēšanas un stratēģiskās plānošanas grupu, var veiksmīgi sadarboties un atklāt noziegumus. Turklāt to var darīt, atrodoties ārvalstīs. Šī ir pirmā šāda veida operācija, kurā vienlaicīgi vairākās valstīs veiktas tik daudzas kratīšanas un aizturēšanas" norāda Homenko.

Savukārt FIB Tieslietu atašejs Rīgā Džons Bivona norāda, ka FIB direktora sertifikāts demonstrē atzinību par iespēju sadarboties ar mūsu partneriem tiesībaizsardzības jomā, lai sasniegtu abpusējus mērķus cīņā pret arvien pieaugošo noziedzības globālo izplatību.

"Mums izdevās panākt taisnīgumu šajā lietā, pateicoties kolektīvajam ieguldījumam, ko sniedza šodienas apbalvojuma saņēmēji. FIB ir gatavs turpināt šo veiksmīgo sadarbību caur mūsu Tieslietu atašeja biroju Rīgā," norāda Bivona.

Latvijas prokuratūra pērn oktobrī paziņoja, ka ir noslēgusies bezprecedenta starptautiskā tiesībaizsardzības iestāžu operācija ar 16 valstu piedalīšanos, apcietinot 20 personas, kuras tur aizdomās par piederību QQAAZZ noziedzīgajam tīklam, kurš ir mēģinājis legalizēt desmitiem miljonus eiro pasaules lielāko kibernoziedznieku labā.

Latvijā, Bulgārijā, Apvienotajā Karalistē, Spānijā un Itālijā notika kratīšanas vismaz 40 objektos, pret apcietinātajām personām ir sākti kriminālprocesi ASV, Portugālē, Lielbritānijā un Spānijā. Vislielākais kratīšanu skaits lietā ir veikts Latvijā, operāciju vadīja Latvijas Valsts policija. Bulgārijā tika konfiscētas arī bitkoinu radīšanas iekārtas.

Noziedzīgā tīkla darbība ir aprakstīta ASV Pitsburgas Federālās zvērināto tiesas izvirzītajās kriminālapsūdzībās. Saskaņā ar aplēsēm "QQAAZZ" tīkls kopš 2016.gada ir legalizējis vai mēģinājis legalizēt desmitiem miljonus eiro nolaupītu naudas līdzekļu.

"QQAAZZ" tīkls, kuru veidoja vairākas dalībnieku grupas no Latvijas, Gruzijas, Bulgārijas, Rumānijas un Beļģijas, atvēra un uzturēja simtiem uzņēmumu un privātpersonu bankas kontus finanšu iestādēs visā pasaulē naudas saņemšanai no kibernoziedzniekiem, kuri bija to nozaguši no cietušo kontiem.

Pēc tam naudas līdzekļi tika pārskaitīti uz citiem "QQAAZZ" kontrolē esošiem banku kontiem un dažkārt arī pārvērsti kriptovalūtā, izmantojot naudas līdzekļu sākotnējās izcelsmes slēpšanai paredzētus "sajaukšanas" pakalpojumus. Pēc maksas par saviem pakalpojumiem līdz pat 50% apmērā ieturēšanas "QQAAZZ" atgrieza nolaupīto naudas līdzekļu atlikumu saviem klientiem kibernoziedzniekiem.

Latvijā ENAP aizturēja sešas personas – 1995., 1995., 1996., 1997., 1988. un 1985.gadā dzimušas personas – un veica 22 kratīšanas, izņemot dažādus datu nesējus, viltotus personu apliecinošus dokumentus, diskus u.c. izmeklēšanā svarīgus pierādījumus.

Sadarbībā ar Valsts policiju viens aizturētais Latvijas pilsonis tika izdots tiesāšanai ASV, bet pieci – Portugālei.