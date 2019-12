'Latvijas pasts': pēdējos gados Ziemassvētku periodā pieaug nosūtīto vēstuļu apjomi

Pēdējos gados sācis pieaugt Ziemassvētku periodā sūtīto vēstuļu apjoms, stāstīja VAS "Latvijas pasts" valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns.

Viņš teica, ka parastās vēstules īpaši daudz vairs nesūta. Faktiski parasto vēstuļu sūtīšanas līkne gadu no gada ir gājusi uz leju.

"Vienīgais pieaugums ir Ziemassvētku periods, kas dod cerību, ka cilvēki ne tikai virtuāli, bet arī fiziski nosūtītos apsveikumos atkal sāk saskatīt vērtību," pauda Vilcāns.

Jautāts, vai kopumā sūtījumu apjoms Ziemassvētkos aug, Vilcāns atbildēja, ka sūtījumu skaits šai laikā pieaug vairākkārt. Viņš skaidroja, ka šajā laikā pastiprināti notiek arī iepirkšanās internetā, kad cilvēki pasūta preces dāvanām.

"Taču, ja mēs runājam tieši par apsveikuma pastkartēm, tad arī to apjoms pirmssvētku periodā pieaug. Tā ir ļoti laba zīme, ka cilvēki ir gatavi paši kaut ko uzrakstīt, padomāt, izvēlēties pastkarti. Tā ir daļa no Ziemassvētku laika. Mēs katrs varam radīt svētku sajūtu, un šis ir viens no veidiem," teica "Latvijas pasta" vadītājs.

Jautāts, kad ir lielākais sūtījumu apjoms, Vilcāns norādīja, ka tā ir nedēļa pirms Ziemassvētkiem.

"Tad mūs burtiski gāž riņķī. Mēs katru gadu aicinām apsveikumus un dāvanas izsūtīt savlaicīgi, tostarp pirkumus neatliekot uz pēdējo brīdi," stāstīja uzņēmuma vadītājs, piebilstot, ka pasta uzņēmumi nav vienīgie šajā stāstā, jo dažkārt arī interneta veikali pasūtījumus nespēj apstrādāt laicīgi.

Vilcāns arī pastāstīja, ka Ziemassvētku laikā arī "Latvijas pasta" administrācijas darbinieki rindas kārtībā dodas strādāt vai nu šķirošanas cehā, vai pasta nodaļās. Uzņēmums piesaista arī papildu darbiniekus.

Jau vēstīts, ka "Latvijas pasta" apgrozījums pērn bija 89,111 miljoni eiro, kas ir par 17,9% vairāk nekā 2017.gadā, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga par 18,7% un bija 2,011 miljoni eiro. "Latvijas pasts" ir pilnībā Latvijas valstij piederošs uzņēmums.

