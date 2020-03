'Latvijas Pasts' piedāvā attālināti uz pakomātu pārvirzīt reģistrētu sūtījumu

"Latvijas Pasts" savā mobilajā lietotnē sācis piedāvāt reģistrētu pasta sūtījumu pārvirzīšanu uz jebkuru no "Latvijas Pasta" pakomātiem visā Latvijā. Mēneša laikā, kopš pakalpojums darbojas testa režīmā, uz pakomātiem pārvirzīts jau gandrīz 300 sūtījumu, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Kopš 2019.gada jūlija "Latvijas Pasts" saviem klientiem nodrošina iespēju uzņēmuma mobilajā lietotnē attālināti pārvirzīt jebkuru izsekojamu, ierakstītu vai apdrošinātu pasta sūtījumu uz citu izvēlētu sūtījuma saņemšanas vietu Latvijas Republikas teritorijā, mainot sākotnējo piegādes adresi, kas norādīta uz sūtījuma.

Tagad par sev ērtāko sūtījuma saņemšanas vietu iespējams izvēlēties arī kādu no pakomātiem "Latvijas Pasta" tīklā – kopumā uzņēmuma ir 61 pakomāts visā Latvijā. Mēneša laikā, testējot jauno pakalpojumu, uz pakomātiem klienti izvēlējušies pārvirzīt ap 300 sūtījumu.

Uzņēmumā norāda, ka izvēloties pārvirzīt sev adresēto sūtījumu uz kādu no "Latvijas Pasta" pakomātiem, jāņem vērā, ka sūtījuma svars nedrīkst pārsniegt 31,5 kilogramus, bet sūtījuma izmēram jāatbilst 38x38x58 centimetriem. Lai izvairītos no nepiederošu sūtījumu pārvirzīšanas, būtiski pārliecināties, ka pārvirzīšana tiek pieteikta, norādot to pašu mobilā tālruņa numuru, kas jau sākotnēji ir norādīts sūtījuma datos.

Attālinātā veidā pārvirzīt sūtījumu ir iespējams arī uz jebkuru pasta nodaļu visā valsts teritorijā, uz citu saņemšanas adresi vai kādu no vairāk nekā 60 degvielas uzpildes stacijām "Circle-K". Tagad šīm iespējām pievienots arī "Latvijas Pasta" pakomātu tīkls.

"Latvijas Pasta" mobilās lietotnes sūtījumu pārvirzīšanas risinājums ļauj klientam pārvirzīt sev adresētu pasta sūtījumu uz citu adresi Latvijas Republikas teritorijā bez iesnieguma noformēšanas un iesniegšanas pasta nodaļā.

Pārvirzīšanas pakalpojuma saņemšanai klientam jāizmanto "Latvijas Pasta" mobilās lietotnes funkcija "Pārvirzīt sūtījumu", norādot precīzu un funkcionējošu sava mobilā tālruņa numuru un izsekojamā, ierakstītā vai apdrošinātā pasta sūtījuma numuru – to veido 13 zīmju kods ar diviem burtiem sākumā un beigās un deviņiem cipariem, piemēram, AB123456789CD.

Apmaksāt pārvirzīšanas pakalpojumu no savas internetbankas iespējams turpat mobilajā lietotnē.

Aktuālās pakomātu atrašanās vietas iespējams pārbaudīt te. Sīkāka informācija par reģistrēto sūtījumu pārvirzīšanas pakalpojumu Latvijas Pasta mobilajā lietotnē pieejama šeit, bet ar pakalpojuma sniegšanas noteikumiem iespējams iepazīties te.