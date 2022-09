Latvijas Radio: Daugavpilī kādā bērnu aprūpes iestādē bāriņtiesa konstatējusi bērnu tiesību pārkāpumus

Daugavpilī kādā bērnu aprūpes iestādē bāriņtiesa konstatējusi bērnu tiesību pārkāpumus, vēsta Latvijas Radio. Medija rīcībā esošā informācija liecina, ka vardarbība pret bērniem konstatēta Daugavpils ģimenes mājā "Pīlādzis".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Daugavpils bāriņtiesa detalizētus komentārus medijam nesniedza, bet apstiprināja, ka pārkāpumi vienā no pašvaldības aprūpes iestādēm ir konstatēti.

Policijā Latvijas Radio apstiprināja, ka saistībā ar notikušo veikta resoriskā pārbaude un lieta nodota Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai.

"Vakar domes deputāti slēgtā domes sēdē izskatīja jautājumu par ziņojuma rezultātiem, ko sagatavoja darba grupa, balstoties uz no Bāriņtiesas saņemto informāciju par iespējamajiem bērnu tiesību pārkāpumiem Sociālā dienesta struktūrvienībā "Pīlādzis". Un deputāti ir nonākuši pie secinājuma, ka tur nebija pietiekoši organizēta kontrole no Sociālā dienesta vadītājas puses. Līdz ar to deputāti ar balsu vairākumu atbalstīja priekšlikumu atbrīvot Līviju Drozdi no Sociālā dienesta vadītājas amata," Latvijas Radio pastāstīja Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītājs Ruslans Golovans.