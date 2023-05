Latvijas Reklāmas asociācija: NEPLP lēmums sodīt 'Tvnet.lv' ir cenzūra

Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) lēmums sodīt portālu "Tvnet.lv" ir cenzūra, kas apdraud mediju un vārda brīvību, paziņojumā presē norādījusi Latvijas Reklāmas asociācija (LRA).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

LRA norāda, ka, mēģinot pamatot lēmuma leģitimitāti, lēmuma pilnajā tekstā NEPLP skaidro jēdziena "deportācija" dažādās asociācijas, kas veidojas no šī jēdziena interpretācijām tikai no tādiem selektīvi izvēlētiem avotiem, kas labi iederas NEPLP argumentācijas veidošanā, cita starpā atsaucoties uz Valsts arhīva norādi par to, ka "bijušās PSRS teritorijā jēdziens "deportācija" pamatā vēsturiski asociējas ar totalitāras diktatūras īstenotām politiskām represijām".

"Lai cik paradoksāli tas nebūtu, vēlāk, pieņemot lēmumu par "TVNET" grupas sodīšanu, NEPLP locekļi paši veic šādas politiskas represijas aktu pret mediju, kura žurnālists, veicot savus darba pienākumus, atspoguļo opozīcijā esoša politiķa viedokli," lasāms LRA paziņojumā.

Asociācija arī norāda, ka tā iestājas par mediju brīvību un vārda brīvību, kā arī par žurnālistu brīvību profesionāli darīt savu darbu, par viedokļu daudzveidību.

Mēs iestājamies par Latviju kā tādu valsti, kur "valsts ir tas, par ko mēs varam sarunāties šodien, nevis tas, par ko mēs esam vienojušies klusēt. Latvijas Reklāmas asociācija

Attiecīgi asociācija aicina NEPLP locekļus ievērot Satversmi un atcelt minēto lēmumu.

NEPLP lēmums par soda piemērošanu "TVNET Grupa" pieejams, klikšķinot šeit (PDF dokuments).

"Delfi" jau rakstīja, ka NEPLP lēmumu jau kritizēja "TVNET Grupas" galvenais redaktors Toms Ostrovskis, norādot, ka sods piemērots par vārda "deportācija" lietošanu TVNET tiešraidē. Viņš uzsvēra, ka lēmums tiks pārsūdzēts tiesā.

Arī Latvijas Žurnālistu asociācija (LŽA) uzsvērusi, ka NEPLP rīcība, sodot mediju, ir cenzūra un apdraud vārda brīvību.

Arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV) paudis uzskatu, ka NEPLP lēmums "nav izprotams un raisa daudzus jautājumus, uz kuriem jāsniedz atbildes jau tagad". Ministrs atzīmējis, ka demokrātiskā valstī gala vārds ir tiesai, tomēr pat hibrīdkara apstākļos vārda brīvība un masu mediju neatkarība ir būtiska.

Aģentūra LETA atgādina, ka "TVNET Grupa" pieder Igaunijā reģistrētajai AS "Postimees Grupp", kas iekļaujas holdingā "MM Grupp", kura akciju kontrolpakete pieder Igaunijas uzņēmējam Margusam Linnamē.

Uzņēmuma apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2021. gada 1. maija līdz 2022. gada 30. aprīlim, bija 3,74 miljoni eiro, kas ir par 33,1% vairāk nekā gadu iepriekš, kā arī kompānija guva 193 717 eiro peļņu.