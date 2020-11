Latvijas slimnīcās kopumā ārstējas 258 Covid-19 pacienti

Latvijas slimnīcās aizvadītajā diennaktī stacionēti 34 Covid-19 slimnieki, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā informācija.

Kopā stacionāros ārstējas 258 pacienti – 247 ar vidēji smagu slimības gaitu, 11 ar smagu slimības gaitu.

Kopā no stacionāra izrakstīti 537 pacienti. Diennakts laikā no stacionāriem izrakstīto pacientu skaits pieaudzis par 18.

Vēstīts, ka, apzinot slimnīcu kapacitātes, panākta vienošanās par papildu 300 slimnīcas gultu atvēršanu vai pārprofilēšanu, ceturtdien žurnālistiem pavēstīja Veselības ministrijas valsts sekretāre un Valsts operatīvās medicīniskā komisijas (VOMK) priekšsēdētāja Daina Mūrmane-Umbraško.

"Šī ir slimnīcu darbības pārkārtošana bez striktākiem ierobežojumiem jau uz iepriekš pieņemto lēmumu pamata," sacīja Mūrmane-Umbraško.

Papildus gultu atvēršana sākusies jau ceturtdien, tomēr, pēc valsts sekretāres paustā, tā turpināsies arī visu nākošās nedēļas pirmo pusi.

Jau ziņots, ka NVD apkopotā informācija uz 1. novembri liecina, ka stacionāros ar vidēju slimības gaitu ārstējušies 208 cilvēki.

Visvairāk stacionētu pacientu bijuši vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem – 53 pacienti. Vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem – 40 pacienti, no 60 līdz 69 – 33 pacienti, no 80 līdz 89 – 31 pacients, bet no 40 līdz 49 – 26 pacienti, savukārt no 20 līdz 39 gadiem – 16 pacienti.

Stacionāros ārstējušies arī divi bērni līdz deviņu gadu vecumam, kā arī septiņi seniori vecuma grupā no 90 līdz 99 gadiem.

Savukārt smagā stāvoklī stacionāros visvairāk ārstējušies pacienti vecuma grupā no 60 līdz 79 gadiem – 11 pacienti. Pa diviem pacientiem ārstējušies arī vecuma grupās no 40 līdz 49 un no 50 līdz 59 gadiem.

Aprakstot, kā atšķiras vidēji smaga un smaga slimības gaita, NVD skaidroja, ka vidēji smagas slimības formas pacientam nepieciešama ārstēšana stacionārā, nepārtraukta 24 stundu medicīnas personāla uzraudzība.

Savukārt smaga slimības gaita ir tad, kad pacients atrodas intensīvās terapijas vai reanimācijas nodaļā, un/vai pieslēgts mākslīgās plaušu ventilācijas aparātam, norādīja NVD.

