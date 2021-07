Latvijas Universitātē visvairāk studentu nākamgad būs pedagoģijā un uzņēmējdarbībā

Šogad Latvijas Universitātē (LU) studiju vietas ieguvuši 3605 reflektanti, informēja augstskola.

Vislielākais studiju vietu ieguvēju skaits ir Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, kur vietu augstskolā ieguva 928 reflektanti, kas ir par 36% vairāk nekā gadu iepriekš. Otrs lielākais vietu ieguvēju skaits ir Biznesa vadības un ekonomikas fakultātē, kur studiju vietu piešķīra 501 reflektantam, kas ir par 19% vairāk nekā pērn.

Trešajā vietā ierindojās Humanitāro zinātņu fakultāte ar 389 reflektantiem, kas ir par 25% vairāk nekā gadu iepriekš. Datorikas fakultāte studiju vietu otrajā kārtā piešķīra par 68% reflektantu vairāk nekā pērn – kopumā tie bija 328 reflektanti. Sociālo zinātņu fakultātē studiju vietu piešķīra par 9% reflektantu mazāk nekā gadu iepriekš, bet kopumā studiju vietas piešķīra 291 reflektantam.

Juridiskā fakultātē tiks uzņemti 300 reflektanti, kas ir par 14% mazāk nekā 2020. gadā, Medicīnas fakultātē studiju vietas tika 288 reflektantiem, kas ir par 48% vairāk nekā pērn, bet 158 studiju vietas ieguva Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē.

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē studiju vietu piešķīra 121 reflektantam. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu reflektantu skaits ir sarucis par 2%, bet 3% samazinājumu piedzīvoja Bioloģijas fakultāte, kurā studiju vietas piešķīra 106 reflektantiem.

Ķīmijas fakultātē reflektantu skaits pieaudzis par 15% un šogad studiju vietas piešķīra 97 reflektantiem. Vēstures un filozofijas fakultātē studētgribētāju skaits pieauga par 2% un studiju vietas piešķīra 88 reflektantiem. Savukārt Teoloģijas fakultāte uzņems 10 reflektantus, kas ir par 18% mazāk nekā gadu iepriekš.

Jau ziņots, ka arī šogad otro gadu pēc kārtas augstskolas ir saņēmušas augstu reflektantu pieteikumu skaitu dažādās studiju programmās. Pērn augstskolas saņēma lielāko pieteikumu skaitu pēdējo piecu gadu laikā – 10 296 pieteikumus, un arī šogad reflektantu skaits ir saglabājies gandrīz tikpat augsts – augstskolas saņēmušas 10 182 pieteikumus, no kuriem 9376 jeb 92,1% ir apstiprināti pirmajā prioritātē.

Pēc informācijas vienotās uzņemšanas vietnē portālā "Latvija.lv", šogad ir pēdējos deviņos gados augstākais to reflektantu pieteikumu skaits, kuri apstiprināti pirmajā prioritātē. Pēdējo reizi tik augsts pieteikumu skaits bijis uz 2013./2014. mācību gadu. Savukārt viens no augstākajiem rādītājiem ir bijis uz 2011./2012. mācību gadu, kad augstskolas saņēma 11 547 studiju pieteikumus, no kuriem 11 006 jeb 95,31% tika apstiprināti.

Kā katru gadu, nemainīga pieteikumu skaita līdere ir LU. Šajā augstskolā apstiprināti jau 4840 reflektantu pieteikumi, savukārt kopumā saņemti 19 086 pieteikumi visās prioritātēs. Otrajā vietā ierindojās RTU, bet trešajā Rīgas Stradiņa universitāte. No reģioniem līdere bija Daugavpils Universitāte.