Latvijas Zaļo partiju turpinās vadīt Tavars

Latvijas Zaļā partijas (LZP) kongresā sestdien par priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts ilggadējais LZP vadītājs Edgars Tavars.

No balsošanas urnā atrastajiem 282 biļeteniem Tavars saņēma 263 balsis.

Uz LZP vadītāja amatu kandidēja arī partijas biedrs Juris Fogelis, par kuru nobalsoja 17 delegāti. Divi biļeteni tika atzīti par nederīgiem.

Valdē tika pārvēlēti līdzšinējie valdes locekļi Raimonds Bergmanis, Jānis Lediņš, Inga Priede un Pēteris Dimants.

Partijas kongresā tiks ievēlēti arī pārējie valdes locekļi.

Uzrunu kongresā teica arī "Apvienotajā sarakstā" (AS) Valsts prezidenta amata kandidāts Uldis Pīlēns, kurš pozitīvi novērtēja partiju apvienības izveidošanu un LZP lomu politiskajā spēkā. Viņš arī uzsvēra, ka līdz ar cerību un ticību nepieciešama arī rīcība rezultātu sasniegšanai.

Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns, kurš pārstāv "Apvienotajā sarakstā" (AS) ietilpstošo Latvijas Reģionu apvienību, sacīja, ka daži domā, ka veselības ministre Līga Meņģelsone (AS) vada Aizsardzības ministriju, jo ministrei "visu laiku jākaro".

Arī Meņģelsone norādīja, ka ik dienu uzvelk "karavīra šineli", lai kopā ar komandu - gudriem un ļoti pieredzējušiem kolēģiem - strādātu pie nepieciešamajām izmaiņām veselības aprūpē. Minot vairāku reģionālo slimnīcu apmeklējumus, veselības ministre norādīja, ka atsevišķi nozares pārstāvji akcentē vajadzību pēc sistēmiskām, nevis mazām pārmaiņām veselības jomā.

Slimnīcu stiprināšanas plāns tiks īstenots, "stiprinot stipro un mazinot vājo" - novērtējot stiprās vietas reģionu veselības aprūpē un palīdzot mazināt vājās vietas, sacīja Meņģelsone.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks (AS) norādīja, ka viņa ministrijas virzītās digitālās transformācijas mērķis ir pieejamības kvalitatīviem pakalpojumiem nodrošināšana. Politiķis arī apgalvoja, ka AS lauž sliktās tradīcijas, ka ministrijas ir kā cietokšņi katrs par sevi. Izmaiņas izpaužoties VARAM un Zemkopības ministrijas darbā, kopīgi strādājot pie spēcīgiem reģioniem un ilgtspējības.

Smiltēns savā runā pozitīvi novērtēja vairāku AS cilvēku pozitīvo ieguldījumu, tajā skaitā deputāta Andra Kulberga (AS) strādāšanu enerģētikas jomā un AS ministru darbu.

Gan Smiltēns, gan Meņģelsone pozitīvi izteicās par LZP līdera Edgara Tavara darbu AS Saeimas frakcijas priekšsēdētāja amatā.

Savukārt Tavars uzsvēra, ka AS vēl priekšā ir solījumu, kas doti sabiedrībai, izpildīšana. LZP līderis atgādināja, ka trīs iepriekšējās valdības partiju neievēlēšana Saeimā parādījusi, ka "lepnība, augstprātība, iedomība ir kā inde, kas nogalina pašus varenākos".

Saeimā pārstāvēto "Apvienoto sarakstu" veido LZP, Latvijas Reģionu apvienība un Liepājas partija, kā arī pie partijām nepiederoši biedrības "Apvienotais Latvijas saraksts" biedri.