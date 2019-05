Lemberga ienākumi pērn bijuši 333 461 eiro, bet parādi joprojām pārsniedz 15 miljonus eiro

Ventspils mēra Aivara Lemberga ("Latvijai un Ventspilij") ienākumi pērn bijuši 333 461 eiro, bet parādsaistības joprojām pārsniedz 15 miljonus eiro, liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija par 2018. gadu.

Salīdzinot ar 2017. gadu, viņa ienākumi samazinājušies par 10 537 eiro.

Ienesīgākais ienākumu gūšanas avots Lembergam bijusi Ventspils attīstības aģentūra. Pildot tās prezidenta un valdes locekļa pienākumus, viņš nopelnījis 93 389 eiro. Savukārt 78 612 eiro Lembergs saņēmis no AS "Valters un Rapa", kam politiķis iznomā telpas.

Pensijā Lembergs pērn saņēmis 72 740 eiro jeb nedaudz virs 6000 eiro mēnesī. Pensiju Lembergs sāka saņemt 2016.gadā.

44 301 eiro Lembergs nopelnījis Ventspils brīvostas pārvaldē, kur viņš ir valdes priekšsēdētājs. Pildot Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas prezidenta un valdes locekļa pienākumus, viņš nopelnījis 24 000 eiro.

Lembergs gan pērn, gan 2017. gadā vairs nav saņēmis nekādu atalgojumu no "Biznesa attīstības asociācijas", kas iepriekšējos gados viņam nodrošināja ievērojamus ienākumus, piemēram, 2016.gadā tie bija 187 819 eiro.

Ventspils pilsētas domē saņemtā alga - 20 067 - veido salīdzinoši nelielu daļu no Lemberga pagājušā gada ienākumiem. Vēl 351 eiro viņš saņēmis no SIA "Briežlejas" kā ienākumus no saimnieciskās darbības un komercdarbības.

Lemberga uzkrājumi bankās dažādās valūtās gada laikā ir dubultojušies un sasnieguši 654 274 eiro. Savukārt skaidrā naudā viņš glabā 70 000 eiro.

Ventspils mēra deklarētās parādsaistības gada laikā nav mainījušās. Vienam kreditoram viņš joprojām ir parādā 3,5 miljonus ASV dolāru (3 119 986 eiro), otram - 1 769 303 ASV dolārus (1 577 200 eiro), bet trešajam - 10 798 835 eiro.

"Par savām parādsaistībām vēlos informēt, ka tie ir mani parādi nevis kādai bankai vai kredītiestādei, bet gan maniem bērniem," komentējot ievērojamās parādsaistības, aģentūrai LETA sacīja Lembergs.

Savukārt viņš pats aizdevis 232 412 eiro.

Pagājušajā gadā Lembergs deklarējis arī vairākus darījumus par summām, kas pārsniedz 20 minimālās mēnešalgas. Viņš samaksājis 9502 eiro par kādu pakalpojumu. Par juridiskajiem pakalpojumiem Lembergs samaksājis 10 890 eiro. Viņš veicis divus dāvinājumus par kopējo summu 74 650 eiro un ziedojumu 10 000 eiro. Lembergs arī pārdevis AS "Latvijas kuģniecība" akcijas par 307 144 eiro. Viņš deklarējis 40 000 aizņēmuma atmaksu.

Tāpat Ventspils mērs pērn iegādājies juvelierizstrādājumus par 9650 eiro.

Saskaņā ar deklarāciju Lembergam pieder AS "Latvijas Krājbanka" akcijas 8450 eiro vērtībā un viena AS "Ventbunkers" akcija 142 eiro vērtībā.

Lembergam pieder vairāki īpašumi Ventspilī, Puzē, Ugālē un Rīgā, kā arī divi dzīvokļi valdījumā Ventspilī. Viņa īpašumā ir 2015. gadā ražota automašīna "Porsche Cayenne", 2007. gadā ražota "Toyota Hilux". Abas automašīnas ir viņa lietošanā. Viņam pieder vēl divi spēkrati un piekabe, kā arī sešas airu laivas, motorlaiva "Sea Doo 205 Utopia" un piekabe laivu vešanai.