Lembergs atsakās no Latvijas Universitātes goda biedra statusa

Ventspils domes deputāts un bijušais mērs Aivars Lembergs ("Latvijai un Ventspilij") nosūtījis vēstuli Latvijas Universitātes (LU) rektoram Indriķim Muižniekam un Senātam, kurā informē, ka no šodienas atsakās no LU goda biedra statusa.

"Mani arī turpmāk priecēs manas Alma Mater izaugsme, un, ka jūsu vadībā tā jau tuvākajā laikā iekļūs pasaules spēcīgāko augstskolu pirmajā simtā. Vienlaikus priecājos, ka mans pieticīgais ieguldījums LU stiprināšanā turpinās kalpot tās tagadnei un nākotnei," vēstulē apgalvo Lembergs.

Aģentūrai LETA Lembergs teica, ka LU goda biedra statuss viņam piešķirts pirms 24 gadiem, viņam par to viedokli nejautājot. Statuss viņam neesot uzdevis nedz kādus pienākumus, nedz devis kādas tiesības. Šo gadu laikā viņš tikai vienu reizi esot piedalījies svinīgā LU pasākumā.

Atteikties no LU goda biedra statusa Lembergs nolēmis, jo nevēloties "radīt liekas raizes" nedz LU Senātam, nedz izglītības un zinātnes ministrei Anitai Muižniecei (K).

"Patlaban valstī un pasaulē ir daudz aktuālāki jautājumi risināmi, tā vietā, lai cīnītos par LU goda biedra statusa anulēšanu Lembergam," uzsvēra politiķis.

LU aģentūrai LETA pagaidām nevarēja komentēt, vai no universitātes goda biedra statusa iespējams atteikties.

LETA jau vēstīja, ka LU Akadēmiskā komisija izskatīšanai Senātā virza jautājumu par LU goda biedra nosaukuma Lembergam.

Komisija vienbalsīgi nobalsoja par biedra nosaukuma anulēšanas jautājuma virzību. Savukārt Senāts par LU goda biedra nosaukuma anulēšanu Lembergam plāno lemt izsludinātā ārkārtas sēdē pirmdien, 11.aprīlī.

Akadēmiskās komisijas priekšsēdētājs Jāzeps Logins skaidro, ka iepriekšējā Senāta sēdē mulsumu radīja nepilnīgi juridiskie formulējumi un atsaukšanās uz tiesu darbiem, kas nav beigušies visās instancēs. Līdz ar to viena daļa no Senāta izvēlējās atturēties no balsošanas par goda statusa atņemšanu.

Šoreiz akadēmiskā komisija esot sagatavojusi precīzāku un kvalitatīvāku formulējumu, ko iesniegt Senātam.