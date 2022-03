Lēmumu par vēja parku projektu attīstīšanu pieņems valsts, vienojas koalīcija

Otrdien, 22. martā, Ministru kabinets plāno skatīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) priekšlikumu, kas paredz būtiski paātrināt iespēju īstenot vēja parku projektus – valdība tiem noteiks nacionālo interešu objekta statusu, kas ļaus sešu mēnešu laikā izvērtēt vēja parka projekta ieceri līdzšinējo vairāk nekā trīs gadu vietā.

Pirmdien, 21. martā, pēc koalīcijas sanāksmes ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) informēja, ka nolūkā mazināt Latvijas atkarību no Krievijas energoresursiem valsts plāno veicināt vēja parku attīstību, tāpēc rīt valdība skatīs VARAM priekšlikumu, kas paredz būtiski saīsināt laiku, kādā tiks izvērtēta vēja parka projekta iecere.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Tomes Plešs (AP) piebilda, ka VARAM rosina atvieglot procedūru, kādā tiek vērtēti potenciālie vēja parku projekti. Pēc viņa teiktā, ja patlaban šie projekti tiek vērtēti 3,5 gadus, tad turpmāk šis process varētu prasīt vien sešus mēnešus.

Ministrs skaidroja, ka atļauju īstenot vēja parka projektu izsniegs Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), savukārt Ministru kabinets lems, vai konkrētajam projektam noteikt nacionālo interešu objekta statusu.

Tāpat Plešs stāstīja, ka interese par vēja parku attīstīšanu bijusi liela, kā arī zināmas vietas Latvijā, kur būtu iespējams saražot elektrību ar vēja turbīnām. Tāpat Plešs noraidīja bažas par maigākām vides aizsardzības prasībām vēja parka projektiem jo tādas tikšot saglabātas lai "nepamatoti neietekmētu vidi".

Uz portāla "Delfi" jautājumu, vai turpmāk pašvaldības nepiedalīsies lēmumu pieņemšanā par vēja parka projekta atļaušanu vai neatļaušanu konkrētajā teritorijā, Plešs norādīja, ka sākotnēji kopējo ieceri realizēt vēja parka projektu pieņems valsts līmenī, paātrinātā procedūrā piešķirot projektam nacionālo interešu objekta statusu.

"Šāda veida procedūra vislielākajā mērā palīdz paātrināt procedūru," sacīja ministrs.

Plešs piebilda, ka Eiropas Savienības (ES) valstis ir vienisprātis par pāreju uz atjaunojamajiem energoresursiem, savukārt Latvijas piemērs par vēja parku attīstīšanu pamācīs citas ES valstis, kā ievērojami atvieglot pāreju uz atjaunojamajiem energoresursiem.

Savukārt labklājības ministrs Gatis Eglītis (K) piebilda, ka valstī būtu jārada mehānisms, lai pašvaldībām būtu izdevīgi, ka to teritorijā tie īstenots vēja parka projekts.

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka valdība 22. martā vienojās mazināt Latvijas energoatkarību no Krievijas dabasgāzes, dibinot AS "Latvenergo" un AS "Latvijas Valsts meži" kopuzņēmumu, kas attīstīs vēja parkus.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) jau iepriekš atzina, ka ilgtermiņā elektrības jaudas Latvijā var nodrošināt jūras un sauszemes vēja parki.

Tāpat premjers pauda cerību, ka "pašvaldība, kas ilgstoši paudusi pretestību" pret vēja parka izveidi tās teritorijā tomēr šo projektu atbalstīs.