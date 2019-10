Levita izvēlēto Ordeņu kapitulu vadīs Ēlerte

Valsts prezidents Egils Levits atbilstoši likumam ir apstiprinājis jaunu Ordeņu kapitula sastāvu, tā vadīšanu uzticot sabiedriskajai darbiniecei Sarmītei Ēlertei, portāls "Delfi" uzzināja Valsts prezidenta kancelejā. Ordeņu kapitula kancleru un locekļus Valsts prezidents ieceļ uz savu pilnvaru laiku, un tā ir institūcija, kuras pārziņā ir valsts apbalvojumu piešķiršana.

Atbilstoši Valsts apbalvojumu likuma 42. pantam prezidents apstiprinājis Ordeņu kapitula sastāvu, par tā kancleri ieceļot Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri Sarmīti Ēlerti.

Jaunie Ordeņu kapitula locekļi būs arī Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks Andris Kronbergs, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere Gunda Vaivode, Viestura ordeņa lielkrusta komandieris Raimonds Graube, Triju Zvaigžņu ordeņa komandieris un Viestura ordeņa lielkrusta komandieris Tālavs Jundzis, Atzinības krusta lielvirsniece Elita Kuzma un Atzinības krusta virsniece Dina Gailīte.

Ordeņu kapitula sastāvā ir Ordeņu kapitula kanclers, kas apbalvots ar vismaz vienu no augstākajiem valsts apbalvojumiem, un seši Ordeņu kapitula locekļi – divi no apbalvotajiem ar Triju Zvaigžņu ordeni, divi no apbalvotajiem ar Viestura ordeni un divi no apbalvotajiem ar Atzinības krustu.

Par Ordeņu kapitula kancleru un tā locekļiem var būt tikai Latvijas Republikas pilsoņi. Ordeņu kapituls kā koleģiāla institūcija valsts apbalvojumu lietu pārzināšanai Latvijas Republikā tika izveidots 1938. gadā.