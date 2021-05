Levita paziņojums pēc tikšanās ar Kariņu. Video tiešraide

Piektdien, 14. maijā, Valsts prezidents Egils Levits tikās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV). Pēc tikšanās tiek sniegts paziņojums medijiem, kam ir iespējams sekot līdzi arī portālā "Delfi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jāatgādina, ka šobrīd noris aktīvas diskusijas par to, kurš turpmāk būs ekonomikas ministrs, kā arī kurš politiskais spēks viņu virzīs. Līdzšinējam ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam (NA) pametot amatu, viņa vietā uz laiku stājas zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA).

Vēstīts, ka "KPV LV" piektdien tikšanās reizē ar Ministru prezidentu Kariņu un viņa pārstāvēto "Jauno Vienotību" izvirzīja savu ekonomikas ministra amata kandidātu bezpartejisko uzņēmēju Pēteri Šmidri.

Tāpat ziņots, ka ceturtdien, 13. maijā, premjers Kariņš ar Saeimas deputātu grupu "Stabilitātes grupa" noslēdza vienošanos par sadarbību un atbalstu valdībai, kuru deputātu grupas vārdā parakstīja Saeimas deputāts Atis Zakatistovs, pārstāvot arī pie frakcijām nepiederošos Saeimas deputātus Aivaru Geidānu, Edgaru Kronbergu, Janīnu Kursīti un Ivaru Pugu.

Vienošanās paredz, ka Ministru prezidents un "Stabilitātes grupa" apņemas sadarboties valdības deklarācijā un valdības rīcības plānā noteikto kopīgo mērķu sasniegšanai. "Stabilitātes grupa" apņemas atbalstīt Kariņa vadīto valdību un tai ir tiesības piedalīties valdību veidojošo politisko pārstāvju Sadarbības sanāksmēs.

Vienošanās par sadarbību un atbalstu Kariņa vadītajam Ministru kabinetam tekstā teikts, ka, lai nodibinātu koleģiālus, konstruktīvus un saliedējošus sadarbības un līdzsvara mehānismus 13. Saeimā ievēlēto deputātu sadarbībā un pārvarētu Covid-19 pandēmijas izraisīto krīzi Latvijā, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un pie frakcijām nepiederošie Saeimas deputāti Aivars Geidāns, Edgars Kronbergs, Janīna Kursīte, Ivars Puga, Atis Zakatistovs, kuri Saeimā 2021. gada 13. maijā ir nodibinājuši deputātu grupu "Stabilitātes grupa" un kuru vārdā šo vienošanos slēdz Atis Zakatistovs, vienojas par turpmāku savstarpēju sadarbību 13. Saeimas pilnvaru laikā un atbalstu Artura Krišjāņa Kariņa vadītajam Ministru kabinetam.

"Puses apņemas sadarboties Deklarācijā par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un Valdības rīcības plānā noteikto kopīgo mērķu sasniegšanai. Deputātu grupa apņemas atbalstīt Ministru prezidentu un Valdību, kā arī tās pieņemtos lēmumus un veicināt Ministru kabineta iesniegto likumprojektu izskatīšanu Saeimas komisijās un pieņemšanu Saeimā. Deputātu grupai ir tiesības tikties ar Ministru prezidentu ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc rakstveida lūguma. Puses apņemas ievērot 2019. gada 23. janvāra Latvijas Republikas Ministru kabinetu veidojošo 13. Saeimas frakciju sadarbības līgumā ietvertos vispārējos savstarpējās sadarbības pamatprincipus, sadarbības kārtību un pienākumus. Deputātiem ir tiesības piedalīties politisko pārstāvju Sadarbības sanāksmēs. Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi," teikts dokumentā.

Saeimas deputātu grupa "Stabilitātes grupa" tika izveidota ceturtdien, un to izveidoja pie frakcijām nepiederošie Saeimas deputāti Zakatistovs, Geidāns, Kronbergs, Kursīte un Puga. Četri no viņiem dienu iepriekš pameta "KPV LV" Saeimas frakciju pēc balsojuma par ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga (NA) atsaukšanu, jo neatbalstīja šo lēmumu. Zakatistovs no partijas izslēgts un frakciju pametis jau decembrī.