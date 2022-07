Levite vizītē Kijivā apliecina Latvijas gatavību iesaistīties Ukrainas atjaunošanā

Sestdien, 23. jūlijā, Valsts prezidenta kundze Andra Levite devās uz Kijivu, kur starptautiskā samitā apliecināja Latvijas gatavību iesaistīties Ukrainas atjaunošanas procesā, portālu "Delfi" informēja Valsts prezidenta kancelejā.

Prezidenta kundze Kijivā piedalījās Volodimira Zelenska dzīvesbiedres Olenas Zelenskas rīkotajā samitā "Ukraina un pasaule: Nākotni atjaunojam kopā" (Ukraine and the World: The Future We (Re)build Together). Samitā Andra Levite apliecināja: "Latvija, no valdības līdz uzņēmējiem un pilsoniskajai sabiedrībai, ir kopā ar Ukrainu šodien, rīt un noteikti arī pēc Ukrainas uzvaras šajā brutālajā karā. Latvija ir gatava iesaistīties Ukrainas atjaunošanas procesā."

Valsts prezidenta kundze atzinīgi novērtēja globālos centienus sākt Ukrainas atjaunošanu. Levite sacīja, ka šie centieni ne vien atjaunos Ukrainas infrastruktūru un ekonomiku, bet arī kultivēs labākās zināšanas, praksi un tehnoloģijas, lai atjaunotu valsti un izveidotu modernu, eiropeisku Ukrainu.

Samita atklāšanā prezidenta kundze norādīja, ka arī latviešu tauta vairāk nekā 50 gadus ir cietusi tās pašas sāpes, kādas šobrīd piedzīvo ukraiņi. "Latvija bez šaubām un vilcināšanās ir sniegusi

atbalstu Ukrainai visās iespējamās jomās un turpinās to darīt arī turpmāk," sacīja prezidenta kundze.

Samita paneļdiskusijā "Fiziskās un mentālās veselības atjaunošana" Valsts prezidenta kundze norādīja, ka kopš kara sākuma Latvija ir palīdzējusi nodrošināt neatliekamās vajadzības veselības aprūpes iestādēm, ievainotajiem pacientiem, kā arī sniegusi emocionālās rehabilitācijas palīdzību bēgļiem. "Ukrainas tautas brūču sadziedēšana būs nevis gadu, bet gan paaudžu jautājums," teica A. Levite.