Levits: armijas pārtikas iepirkumā viss ir nogājis šķībi

Armijas 220 miljonu eiro pārtikas iepirkumā viss ir nogājis šķībi, tāpēc tajā viss ir radikāli jālabo, pēc tikšanās ar premjerministru Krišjāni Kariņu (JV), medijiem atklāja Valsts prezidents Egils Levits.

Prezidents uzsvēra, ka situācija ir pilnīgi nepieņemama. "Šāda veida iepirkums, kas ir pretrunā ar pasūtījumu nevar un nedrīkstēja būt," sacīja Levits, uzsverot, ka šī iemesla dēļ noris trīs izmeklēšanas – iekšējā izmeklēšana Aizsardzības ministrijā (AM), kriminālprocess, kuru izmeklē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), kā arī Valsts kontrole veic revīziju, meklējot, vai nav pieļautas sistemātiskas kļūdas.

Levits norādīja, ka drīzumā būs redzams, vai notikusi sistemātiska, ļaunprātīga vai cilvēcīga kļūda. Viņš gan vairījās teikt, vai tiks konstatēti kriminālpārkāpumi, taču pauda pārliecību, ka iepirkuma procesā pieļauti disciplināri pārkāpumi.

Valsts prezidents gan uzsvēra, ka Latvijas iedzīvotāji joprojām var uzticēties bruņotajiem spēkiem. "Tie ir godprātīgi cilvēki, kas pilda savus uzdevumus," atzīmēja Levits.

Viņš arī norādīja, ka tiek meklēti juridiski risinājumi, lai AM varētu atbrīvoties no iepirkumiem. "Ja ir pārkāpti iekšēji normatīvie akti, ir iespējams atbrīvoties no iepirkuma, bet tas nav tik vienkārši," atzīmēja Levits, piebilstot, ka juristu darba rezultāti gaidāmi tuvāko divu nedēļu laikā.

Vēstīts, ka neliels, Rojā reģistrēts uzņēmums "Zītari LZ" pērn decembrī ieguvis 220 miljonus eiro vērtu līgumu par pārtikas piegādi armijas vajadzībām turpmākos piecus gadus.

Par šo iepirkumu KNAB jau ir sācis kriminālprocesu, kurā četrām personām – diviem iepirkuma komisijas locekļiem, uzņēmuma pārstāvim un bijušā aizsardzības ministra Arta Pabrika (LA) padomniekam – ir tiesības uz aizstāvību. Nevienai personai šajā kriminālprocesā nav piemēroti drošības līdzekļi.

Troksnis un sašutums publiskajā telpā gan nav kaitējis pašam iepirkumam, jo līdz šim armija uzņēmumam jau ir pārskaitījusi 194 474 eiro.

Jau ziņots, ka uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Laura Zeltiņa jau publiski atzinusi, ka, gatavojot piedāvājumu publiskajam iepirkumam, uzņēmumam nemaz nebija zināms, ka līguma plānotā summa ir līdz 220 miljoniem eiro.

Tāpat nu atklājies, ka 220 miljonus eiro vērtais konkurss par pārtikas iegādi armijai gan miera, gan kara apstākļiem sarīkots pēc parastas publisko iepirkumu procedūras, nevis atbilstoši aizsardzības jomai speciāli paredzētam likumam. Tas ļāva konkursa pretendentiem neveikt drošības dienesta pārbaudi, svētdien vēstīja LTV raidījums "de facto".

Iepriekš arī vēstīts, ka ceturtdien, 16. martā, KNAB vairākos objektos Rīgā un citviet Latvijā veica kriminālprocesuālās darbības, tai skaitā 14 tiesas sankcionētas kratīšanas, saistībā ar Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centra īstenoto iepirkumu "Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām".

Reaģējot uz izskanējušo informāciju medijos, šā gada 17. martā Mūrniece izdeva rīkojumu no amata pienākumu pildīšanas uz laiku atstādināt divas amatpersonas, kuras saistītas ar Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra (VALIC) veikto iepirkumu "Loģistikas pakalpojums par pārtikas piegādi NBS vajadzībām.