Levits: Baltkrievijas karoga nomaiņa ir adekvāta politiskā reakcija

Baltkrievijas karoga nomaiņa pasaules hokeja čempionāta dalībvalstu karogu stendā ir adekvāta politiskā reakcija un signāls, ka neatzīstam kaimiņvalstī valdošo režīmu, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" atzina Valsts prezidents Egils Levits.

Baltkrievijas lēmums no valsts izraidīt visus Latvijas diplomātus Levita ieskatā bija reakcija uz Latvijas konsekvento rīcību, kas savukārt sekoja pēc tam, kad "Baltkrievija izdarīja nedzirdētu un neredzētu starptautisko tiesību pārkāpumu, apdraudot starptautisko aviosatiksmi".

Uzsverot, ka incidentā ar sagrābto lidmašīnu skarta arī Latvija, jo reisā bijuši arī divi Latvijas pilsoņi, Levits atgādināja, ka Latvija Eiropas Savienībā prasījusi virkni pasākumu situācijas risināšanai, ko Eiropadome arī apstiprināja.

"Mēs aizstāvam starptautiskās tiesības un starptautiskās aviācijas satiksmes drošību. Domāju, ka tas ir pierādījums tam, ka Baltkrievija tagad ir ārpus tiesībām pati sevi nostādījusi," pauda prezidents.

Valsts pirmā amatpersona sacīja, ka, viņaprāt, Baltkrievijas karoga nomaiņa Rīgā ir adekvāta politiskā reakcija tam, ka neatzīstam patlaban Baltkrievijā valdošo režīmu, savukārt baltkrievu opozīcijas karogs ir Baltkrievijas vēsturiskais karogs.

Jau ziņots, ka svētdien lidmašīnai, kas bija ceļā no Atēnām uz Viļņu, Baltkrievijas gaisa telpā, netālu no Lietuvas robežas, nācās mainīt kursu un doties uz Minsku, kur Baltkrievijas kriminālpolicija aizturēja vienu no tās pasažieriem - opozīcijas līderes Svetlanas Tihanovskas (Svjatlanas Cihanouskas) štāba locekli, opozīcijas medija "Nexta" dibinātāju un galveno redaktoru Romānu Protaseviču, kuram Baltkrievijā draud nāvessods.

Reaģējot uz minēto notikumu, pirmdien Rīgā, pie viesnīcas "Radisson Blu Hotel Latvija", kur izlikti pasaules čempionāta hokejā dalībvalstu karogi, Baltkrievijas oficiālais karogs tika nomainīts pret Baltkrievijas vēsturisko sarkanbalto karogu.

Latvijas vēstnieks Baltkrievijā Einārs Semanis pirmdien izsaukts uz Baltkrievijas Ārlietu ministriju, kur iepazīstināts ar lēmumu likt Latvijas vēstniecības Minskā diplomātiem atstāt valsti.

Ārlietu ministrija (ĀM) pavēstīja, ka vēstniekam jāpamet Baltkrievija 24 stundu laikā, savukārt pārējiem diplomātiem - 48 stundu laikā. Vēstniecībā darbu turpināt paliks viens administratīvais darbinieks.

Reaģējot uz Baltkrievijas rīcību, Latvijas ĀM ir izsaukusi Baltkrievijas pagaidu pilnvaroto lietvedi, lai informētu par identisku rīcību un baltkrievu diplomātu izraidīšanu līdz attiecību normalizēšanas brīdim.