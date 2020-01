Levits gada nogalē iecēlis divas jaunas padomnieces

Par Valsts prezidenta Egila Levita padomnieci kultūrpolitikas jautājumos iecelta Sarmīte Ēlerte, savukārt padomus ekonomikas politikas jautājumos sniedz Alise Pīka, liecina Valsts prezidenta mājaslapā pieejamā informācija.

Ēlerte darba pienākumus uzsāka pildīt 2019. gada 19. novembrī, bet Pīka – 2. decembrī, portālu "Delfi" informēja Valsts prezidenta kancelejas pārstāve Justīne Deičmane.

Abām padomniecēm ir noteikta nepilna darba slodze.

Ēlerte vienlaikus vada Ordeņa kapitulu – viņu arī šajā amatā 2019. gada oktobrī iecēla Levits. 2013. gadā Ēlerte no saraksta "Vienotība" tika ievēlēta par Rīgas domes deputāti, bet pirms tam 2011. līdz 2013. gadam bija ekspremjera Valda Dombrovska ārštata padomniece. Tāpat viņa no 2010. līdz 2011. gadam ieņēma kultūras ministres amatu, bet no 1992. līdz 2008. gadam bija laikraksta "Diena" galvenā redaktore.

Savukārt Pīka no 2011. līdz 2018. gadam strādājusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecībā Apvienotajā Karalistē, bet no 2018. līdz 2019. gada augustam bijusi LIAA pārstāvniecības vadītāja Nīderlandē. Viņa 2008. gadā ieguvusi politikas zinātnes grādu Glāzgovas universitātē Skotijā.

Patlaban Levitam ir 12 personu liels padomnieku sastāvs. Ar pilnu Valsts prezidenta kancelejas vadības un padomnieku sarakstu ir iespējams iepazīties kancelejas mājaslapā.

"Delfi" 2019. gada augustā jau ziņoja, ka Valsts prezidenta kancelejas vadības un padomnieku atalgojums svārstās robežās no 428 līdz 3968 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Tāpat arī ziņots, ka Valsts prezidenta kancelejas budžets 2020. gadam sasniegs 5,7 miljonus eiro.