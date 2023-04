Levits izvairīgs jautājumā par vēlmi atkārtoti ieņemt prezidenta amatu

“Patlaban partijas veido savu domu. Tas ir partiju uzdevums uzrunāt savus kandidātus. Aprīļa otrajā pusē tas ir gaidāms – kandidāti jāizvirza. Patlaban notiek domu konsolidācija”, ceturtdien Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” uz jautājumu par to, vai ir gatavs ieņemt Valsts prezidenta amatu atkārtoti, atbildēja Egils Levits.

Ja "partijas, politiskie spēki" uzskatīšot par nepieciešamu uzrunāt Levitu šim amatam, tad "es to noteikti pārdomātu", viņš teica.

"Ja gadījumā, šajā teorētiskajā gadījumā, es būtu kandidāts, es negribētu tikt ievēlēts ar to spēku balsīm, kas nav par rietumniecisku un latvisku Latviju", viņš teica.

"Šo spēku balsis es negribētu redzēt, šajā teorētiskajā gadījumā, ka balsotu par mani," papildināja Levits.

"TV3" raidījums "Nekā personīga" iepriekš ziņoja, ka Levits gan esot gatavs palikt amatā uz otru pilnvaru termiņu, taču viņam šobrīd neesot visu koalīcijas balsu Saeimā. Valsts prezidenta vēlēšanas varētu piedalīties arī Uldis Pīlēns, Valdis Dombrovskis un Baiba Braže.

Valsts prezidenta vēlēšanas Saeimā notiks 31. maijā. Par 31.maiju kā datumu prezidenta vēlēšanām iepriekš vienojās Saeimas Prezidijs un Frakciju padome.

Atbilstoši likumam Valsts prezidenta amata kandidātu oficiālai pieteikšanai paredzēta nepilna nedēļa maija pirmajā pusē.

Tāpat ziņots, ka uzņēmējs un "Apvienotā saraksta" (AS) premjera amata kandidāts pēdējās Saeimas vēlēšanās Uldis Pīlēns pēc Lieldienām sola atklāt, vai kandidēs uz Valsts prezidenta amatu.

Kā iepriekš vēstīja "Latvijas Avīze", Pīlēns politikas kuluāros jau ilgstoši tiek apspriests kā viens no galvenajiem kandidātiem uz Valsts prezidenta amatu, taču AS līdz šim nav publiski atklājusi, vai viņu pieteiks amatam, vienlaikus uzsverot, ka tai būšot savs kandidāts, kas nebūs Levits.

Saeimas priekšsēdētājs un viens no AS līderiem Edvards Smiltēns laikrakstam apstiprinājis, ka AS ir piedāvājis savam premjera kandidātam Pīlēnam piedalīties Valsts prezidenta vēlēšanās, taču viņš vēl neesot devis atbildi. Pīlēns arī neesot vienīgais uzrunātais.