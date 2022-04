Levits: Krievija agri vai vēlu tiks saukta pie atbildības

Krievija agri vai vēlu tiks saukta pie atbildības par tās armijas pastrādātajiem kara noziegumiem Ukrainā, ierakstā mikroblogošanas vietnē "Twitter" saistībā ar Krievijas armijas pastrādātajām Ukrainas civiliedzīvotāju slepkavībām Bučā, norāda Valsts prezidents Egils Levits

"Šausminošās ainas no Bučas ar Putina armijas pastrādātajām Ukrainas civiliedzīvotāju slepkavībām padara Latviju vēl apņēmīgāku palīdzēt saukt Krieviju pie atbildības. Šie kara noziegumi agri vai vēlu tiks sodīti," pauž Valsts prezidents.

The horrifying scenes from Bucha of 🇺🇦 civilians murdered by 🇷🇺 Putin's army make 🇱🇻 even more determined to help bring Russia to justice. These war crimes will be punished sooner or later.