Levits mudina valdību izstrādāt plānu rīcībai dažādos Covid-19 izplatības scenārijos

Lai sniegtu iedzīvotājiem skaidrību, kas notiks vienā vai otrā Covid-19 izplatības gadījumā, valdībai vajadzētu izstrādāt rīcības plānu, komentējot situāciju Latvijā, žurnālistiem sacīja Valsts prezidents Egils Levits.

Prezidents norādīja, ka Covid-19 pandēmija strauji uzņēmusi apgriezienus un iestājies jau vasarā paredzētais otrais vilnis. Levits skaidroja, ka tādēļ valdība ir pieņēmusi jaunus noteikumus, kas ierobežo cilvēku sociālos kontaktus visdažādākajos veidos.

Tāpat prezidents atzīmēja, ka, samazinot cilvēku savstarpējos kontaktus, mazinās iespēja infekciju pārnest no vienas personas uz otru. Levits uzsvēra, ka mums ir jāpasargā no saslimšanas ar Covid-19 ne tikai pašiem sevi, bet arī līdzcilvēkus.

Valsts pirmā amatpersona pauda, ka būtu noderīgi, ja valdība izstrādātu minēto plānu, lai cilvēkiem būtu skaidrs, kā plānot savu dzīvi un darbību, ja īstenojas kāds no iespējamiem scenārijiem. Levits pavēstīja, ka ar Covid-19 būs jāsadzīvo vismaz līdz nākamā gada vidum, kad, iespējams, būs izstrādāta vakcīna. Tāpat paies laiks, kamēr tā būs pieejama lielākajai daļai iedzīvotāju un kamēr cilvēki saņems vakcīnu.

"Es aicinātu valdību izstrādāt plānu. Plāns nav dogma. Ja gadījumā situācija mainās un plānā iestrādātais nav piemērojams, tad to varētu mainīt. Būtu labi, ja cilvēki vismaz aptuveni zinātu, kāda būs tālākā rīcība konkrētajā gadījumā," akcentēja prezidents.

Vēstīts, ka pagājušajā diennaktī atklāti 115 jauni inficēšanās ar Covi-19 gadījumi, kamēr trīs personas ar apstiprinātu Covid-19 saslimšanu mirušas, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Trīs ir līdz šim lielākais vienā diennaktī Latvijā mirušo Covid-19 pacientu skaits. Mirušās personas bija vecuma grupā no 65 līdz 85 gadiem.

Aizvadītajā diennaktī veikts 4171 Covid-19 izmeklējums, kamēr līdz šim Latvijā veikti kopumā 397 357 Covid-19 testi.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem pagājušajā diennaktī bijis 2,8%. SPKC iepriekš skaidrojis, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Pagājušajā diennaktī stacionēti 11 Covid-19 pacienti, liecina Nacionālā veselības dienesta dati. Tikmēr kopumā stacionāros ārstējas 83 pacienti, no kuriem 79 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet četri ir ar smagu slimības gaitu. Kopš aizvadītās diennakts stacionāru pametušas kopumā sešas personas, līdz ar to kopumā no stacionāra izrakstīti 290 pacienti, starp kuriem ir gan mirušie, gan atlabušie.