Levits pasniedza Triju Zvaigžņu ordeni baleta solistam Arturam Sokolovam

Valsts prezidents Egils Levits otrdien, 20. jūlijā, pasniedza Triju Zvaigžņu ordeni (IV šķiru) Latvijas Nacionālā baleta vadošajam baleta solistam Arturam Sokolovam par nozīmīgo radošo ieguldījumu Latvijas profesionālā baleta mākslā, portālam "Delfi" pavēstīja Valsts prezidenta kancelejas pārstāvis Uģis Darviņš – Kozlovskis.

Piešķirot visaugstāko valsts apbalvojumu, Sokolovs iecelts arī par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku.

"Liels paldies, Sokolova kungs, par to, ko Jūs dodat latviešu kultūrai, Latvijas valstij! Protams, gan Latvijas, gan Rīgas pievilcību rada dažādi faktori. Viens no tiem ir kultūra, un viens no kultūras faktoriem ir balets. Līdz ar to Jūs ceļat mūsu valsts un galvaspilsētas vērtību caur savu darbu − ļoti augstu profesionālu darbu, Jūsu sirdslietu. Liels paldies par Jūsu devumu mūsu kultūrai, mūsu valstij un mākslai! Paldies arī visai Jūsu ģimenei un kolektīvam, visiem tiem, kas piedalās baleta radīšanā," sacījis Levits, uzrunājot Arturu Sokolovu un klātesošos.