Levits: Pēc ASV sankciju lietas secinājumi jāizdara gan politiķiem, gan vēlētājiem

Latvija ir demokrātiskā valsts, bet ir daži tumši plankumi, kuru likvidēšanai ir nepieciešama politiķu griba, bet pašlaik mēs to darām ar ārzemju palīdzību. No tā secinājumi jāizdara gan politiķiem, gan pilsoņiem, jo pilsoņi ir atbildīgi par to, ko viņi ievēl parlamentā, intervijā Latvijas Radio sacīja Valsts prezidents Egils Levits.

Prezidents, komentējot situāciju ar ASV sankciju noteikšanu un vēlāk atcelšanu Ventspils ostai, piekrita, ka tad, "kad ir spiediens no ārpuses, mēs saņemamies un sakārtojamies, bet paši no savas iniciatīvas nedarām pietiekoši".

"Ir virkne lietu, kas aizlaistas, kad slimība ielaista, vēlāk grūtāk to labot, nepieciešama iejaukšanās no ārpuses," norādīja prezidents.

Viņš pauda cerību, ka politiķi no šīs situācijas izdarīs secinājumus, jo tas ir visu mūsu pašu interesēs sakārtot savu valsti atbilstoši Satversmes principiem, demokrātijas un tiesiskuma principiem, arī ja neviens par mums neinteresētos un neko neteiktu, mums tas jādara.

Prezidents norādīja, ka situācija, kuras dēļ ASV noteica sankcijas arī Latvijas organizācijām, visiem bija zināma jau 10 – 15 gadus, bet neviens nesasprindzinājās pietiekoši.

Piemēram, likumdevējs varēja sasprindzināties, un likumdevējs ir tāds, ko pilsoņi ievēlēja, "principā ir jāskatās, ko mēs vēlam" parlamentā, piebilda prezidents.

Viņš arī pauda, ka sankcijas un spiediens, prasot sakārtot finanšu sistēmu, rada sliktu ietekmi uz valsts tēlu un sliktu iespaidu uz mūsu paštēlu, ka mēs nespējam paši, pamatojoties uz savu iniciatīvu, šos jautājumus sakārtot, lai gan visi zina, ka tas ir nepieciešams.

Tas ir viens no aspektiem, kāpēc sabiedrībā ir negatīva attieksme pret valsti, norādīja Levits.

"Mums pašiem jārada pozitīva attieksme par valsti, bet tad nepieciešams iespringt un sakārtot lietas un arī pilsoņiem nebalsot par tādiem spēkiem, jo tie nav sagrābuši varu ar armijas palīdzību, pilsoņi paši viņus iebalsoja. Tāpēc jāsāk ar katru pilsoni, bet lielākā atbildība ir politiķiem", piebilda Levits. Viņš uzsvēra, ka pilsonis ir atbildīgs par to, ko ievēl.

Prezidents arī sacīja, ka valdība rīkojās ātri, "izdarīja ķirurģisku operāciju", lai atdalītu sankcijās iekļauto personu no Ventspils ostas, bet ir jautājums, kāpēc to neizdarīja ātrāk. Viņš sprieda, ka tam nebija pietiekami lielas vēlmes.

Uz jautājumu vai Valsts prezidentam šķiet, ka lēmums par Rīgas domes atlaišanu ir pamatots, Levits atbildēja, ka par šo jautājumu vēl notiek diskusija, jo valdība diskutēja un uzskatīja, ka pamatojums ir pietiekams, tad tagad par to diskutē parlamentā, jo tikai tam ar vairākumu ir iespēja atlaist domi.

Tomēr Levits īpaši uzsvēra, ka šajā jautājumā lēmumam ir jābūt īpaši pamatotam, jāņem vērā visi aspekti un ir jāuzklausa arī Rīgas dome, lai rezultātā pieņemtu vispusīgu lēmumu.

Jau vēstīts, ka trešdien ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs ir paziņojis, ka sankcijas, kas vērstas pret Ventspils mēru Aivaru Lembergu, netiks attiecinātas uz Ventspils brīvostu.

ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles biroja paziņojums sekoja pēc Saeimas lēmuma pārņemt Ventspils ostas pārvaldīšanu no ASV sankciju sarakstā iekļautās Ventspils brīvostas pārvaldes.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija trešdienas vakarā paziņoja, ka lēmumu ASV pieņēma pēc intensīvām pārrunām ar Latvijas vēstniecību ASV, Ārlietu ministriju un citām institūcijām, kā arī iepazīstoties ar visām Latvijas veiktajām un plānotajām darbībām, lai neatgriezeniski novērstu sankcionētās fiziskās personas ietekmi Ventspils brīvostā un Ventspils brīvostas pārvaldē.

Līdz ar to Ventspils brīvostas pārvalde, Ventspils brīvosta un uzņēmumi, kas darbojas ostā, var netraucēti turpināt darbu. Vienlaikus jāņem vērā, ka nav izmaiņu ASV lēmumā noteikt sankcijas pret Ventspils attīstības aģentūru, Biznesa attīstības asociāciju un Latvijas Tranzīta biznesa asociāciju, norāda ministrija.