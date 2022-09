Levits piektdien ieradies Kijivā un ticies ar Zelenski

Valsts prezidents Egils Levits piektdien apmeklējis Kijivu, kur ticies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, liecina viņa ieraksts mikroblogošanas vietnē "Twitter".

Prezidents Zelenskim apliecinājis Latvijas atbalstu Ukrainai, kā arī uzsvēris, ka Latvija palīdzēs Ukrainai pilsētu atjaunošanas procesā.

Today I am in #Kyiv to assure @ZelenskyyUa of Latvia’s continued strong support to #Ukraine until victory in this war. #Latvia is your advocate. Latvia will help in the reconstruction effort. #SlavaUkraini pic.twitter.com/Lyiyh2qT26