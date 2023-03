Levits trešo reizi Ukrainā ticies ar Zelenski

Latvijas prezidents Egils Levits šodien ir devies uz Ļvivu, kur tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

"Saturīga un simboliska Latvijas prezidenta vizīte Ukrainā. Paldies par principiālo atbalstu gan militāri, gan politiski, par skaidru izpratni, ka agresoram nevar dot nevienu iespēju. Ukraina un visa Eiropa uzvarēs!" sociālajos tīklos par tikšanos vēsta Zelenskis.

A meaningful and symbolic visit of President @valstsgriba to Ukraine. Thank you for the principled defense and political support, for the clear understanding that the aggressor cannot be given a single chance. Ukraine and all of Europe will win! pic.twitter.com/2QT4OUO8sr