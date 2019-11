Liberalizējot sodu politiku, IeM brīdinājusi par blaknēm, saka Trofimovs

Sodu politikas liberalizācijas laikā esam runājuši, ka administratīvo pārkāpumu atkārtotības izņemšanai būs blaknes. Mēs šobrīd esam raduši iespēju piektdien kopīgi salikt visus potenciālos priekšlikumus un no šīs sanāksmes kaut kādam rezultātam ir jābūt, runājot par situāciju ar nelikumīgo cigarešu tirdzniecību Rīgas Centrāltirgū, trešdien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā sacīja Iekšlietu ministrijas (IeM) valsts sekretārs Dmitrijs Trofimovs.

Runājot par nelikumīgu akcizēto preču tirdzniecību, Valsts policijas priekšnieks Ints

Ķuzis atgādināja, ka pirms vērienīgās Krimināllikuma reformas administratīvā pārkāpuma atkārtotība veidoja sastāvu kriminālatbildībai.

Taču līdz ar Krimināllikuma grozījumiem 2013. gadā jēdziens "atkārtotība" tika izņemts. "[Tagad] administratīvais pārkāpums ne pie kādiem apstākļiem neveido kriminālatbildību," paskaidroja Ķuzis.

Līdz ar to cilvēki regulāri un atkārtoti pieļauj administratīvos pārkāpumus, taču kriminālatbildība viņiem nedraud. Piemēram, policijai Latgalē ir zināmas personas, kurām likumsargi noformējuši pa 700 un 800 administratīvā pārkāpuma protokoliem, taču neviens naudas sods tā arī nav samaksāts. Neviens arī tos maksāt netaisās, skaidroja Ķuzis.

Turpinot skaidrot cīņu ar nelikumīgu cigarešu tirdzniecību, policijas priekšnieks norādīja, ka likumā noteikts cigarešu glabāšanas apmērs, no kura iestājas kriminālatbildība. Lai personu sauktu pie kriminālatbildības, policijai pie personas vienlaikus jāatrod 50 000 cigarešu. Pārkāpēji likumus zina un savās slēptuvēs izvieto nelielus daudzumus nelegālo cigarešu, lai tos nevarētu saukt pie kriminālatbildības, situāciju ieskicēja Ķuzis.

Ķuzis atgādināja, ka jau iepriekš bijuši gadījumi, kad, balstoties uz precedentiem, ir veiktas izmaiņas normatīvajos aktos. Piemēram, 2006. gadā Preiļu rajonā pēc tam, kad iedzīvotāji masveidā saindējās ar nelegālas izcelsmes alkoholu. Ķuzis skaidroja, ka saistībā ar tolaik notikušo veiktas izmaiņas normatīvajos aktos un par nelikumīgu alkohola tirdzniecību paredzēta kriminālatbildība.

Savukārt 2013. gadā veiksmīgi rasts kompromiss cīņai ar jaunajām psihoaktīvajām vielām jeb "spaisu".

Attiecībā uz nelikumīgu cigarešu tirdzniecību policija ir iniciējusi izmaiņas gan attiecībā uz daudzumu, gan sodiem.

"Mēs redzam to, ka sodam jābūt efektīvam, jāattur personu no pārkāpuma. Soda mērķis nav imitēt darbību. Ja sods neietekmē rīcību, tad soda sistēma nedarbojas," skaidroja Ķuzis. Viņš papildināja, ka jaunajā Administratīvās atbildības likumā "viss, kas attiecas uz cigaretēm ir nokopēts no Administratīvo pārkāpumu kodeksa" un nekas pēc būtības nemainās.

Ķuzis kritiski vērtēja arī Rīgas Centrāltirgus un pašvaldības attieksmi jautājumā par nelegālu cigarešu tirdzniecību tirgū. Uz policijas vairākkārtējiem aicinājumiem pievērst uzmanību tirgū notiekošajam, atbildēts, ka tirgus teritorija iznomāta un jāvēršas pie šī uzņēmuma. Ķuža ieskatā tāda situācija izveidota speciāli, lai būtu platforma nelikumīgām darbībām.

Noslēgumā Valsts policijas šefs uzsvēra, ka likumsargi nelikumīgo tirgošanos ar cigaretēm Centrāltirgū nepiesedz, bet pie pašreizējā regulējuma policijai būtu jānodrošina vēl 100 policisti, kuriem visu laiku būtu jābūt Rīgas Centrāltirgus teritorijā.

Savukārt Trofimovs parlamentāriešus informēja, ka iekšlietu ministrs un tieslietu ministrs kopā ar ministriju valsts sekretāriem un Valsts policijas vadību vienojušies tikties piektdien, 29. novembrī, lai izrunātu iespējamo risinājumu. Patlaban šķiet, ka risinājumam jābūt saistītam ar iespēju saukt personu pie kriminālatbildības, sacīja Trofimovs.

Tāpat IeM valsts sekretārs norādīja, ka maijā tikusi vērsta uzmanība uz to, ka naudas sods nav efektīvs un iniciēta iespēja kā sodu ieviest piespiedu darbu. Vienlaikus viņš atzina, ka piespiedu darba administrēšana rada papildu finansiālo slogu un tāpēc šī iniciatīva, iespējams, nav guvusi atbalstu.

Noslēgumā gan Trofimovs norādīja, ka sodu politikas liberalizācijas laikā jau runāts, ka atkārtotības izņemšanai būs šādas blaknes, taču svarīgāk ir tas, ka patlaban ir rasta iespēju kopīgi salikt visus potenciālos priekšlikumus kopā. Viņš pauda pārliecību, ka no piektdien gaidāmās sanāksmes ir jābūt kādam rezultātam.

Jau ziņots, ka pagājušo ceturtdien un piektdien Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde "Rīgas Centrāltirgus" administrācijas ēkā un tās teritorijā veikusi procesuālās darbības saistībā ar akcizēto preču nelikumīgu apriti. RCT norāda, ka procesuālās darbības veiktas tostarp arī SIA "Tirdzniecības nams Latgales priekšpilsētā" nomātajā teritorijā.

Tāpat jau vēstīts, ka saistībā ar pagājušajā nedēļā veiktajām kratīšanām Rīgas Centrāltirgū Valsts policija sākotnēji aizturējusi vairāk nekā desmit personas, bet apcietinājums kā drošības līdzeklis piemērots četriem cilvēkiem.

AS "Rīgas Centrāltirgus" valde pirmdien, 25. novembrī, atstādinājusi no amata Iekšējās drošības dienesta vadītāju Maksimu Danovski, kā arī valdes padomnieku iekšējās drošības jautājumos Vitāliju Dubovu.

LTV iepriekš vēstīja, ka viens no aizturētajiem ir Rīgas Centrāltirgus Iekšējās drošības daļas vadītājs Maksims Danovskis. Taču pats Danovskis aģentūrai LETA bija norādījis, ka viņš nav ticis aizturēts, bet kriminālprocesā viņam piemērots liecinieka statuss.