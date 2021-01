LIDA pieteikums par darba svētku dienā apmaksu nodots ST

Piektdien, 22. janvārī, Valmieras Administratīvā rajona tiesa Satversmes tiesā (ST) iesniedza pieteikumu par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta sestās daļas, ciktāl tā ierobežo amatpersonu tiesības saņemt atbilstošu atlīdzību par darbu svētku dienās, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam un 107. pantam, portālu "Delfi" informēja Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA).

Lēmumu vērsties ST portālam "Delfi" apstiprināja arī Valmieras tiesu nama priekšsēdētājs Guntars Ploriņš.

LIDA pagājušajā gadā sava biedra vārdā vērsās tiesā ar prasību par mantiskā zaudējuma, nesaņemtās darba piemaksas par darbu svētku dienās 100 procentu apmērā, atlīdzināšanu. Pēc pieteicēja prasības izskatīšanas tiesa nolēma vērsties pie ST ar prasību izvērtēt likuma normas, kas liedz Iekšlietu ministrijas (IeM) sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes (IeVP) amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm saņemt piemaksu par darbu svētku dienās, atbilstību Satversmei. Savukārt tiesvedība saistībā ar LIDA iesniegto prasību nolemt apturēt līdz ST nolēmuma spēkā stāšanās brīdim.

Lai arī Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta sestā daļa vairākkārt grozīta, ir saglabājusies tās būtība – aizliegums IeM un IeVP amatpersonām saņemt piemaksu par darbu svētku dienās 100 procentu apmērā no tām noteiktās stundas tarifa likmes.

No likumprojekta anotācijas izriet, ka minētā norma savulaik pieņemta ekonomisku apsvērumu dēļ. Tomēr kopš 2010. gada 1. janvāra, kad stājās spēkā Atlīdzības likums, valsts ekonomiskais stāvoklis ir būtiski uzlabojies, valsts ekonomika ir atkopusies no ekonomiskās krīzes un minētie apsvērumi nevar būt par pamatu piemaksu par darbu svētku dienās nepiešķiršanai. Arī Darba likuma 68. panta pirmajā daļā noteiktais ir pretrunā ar Atlīdzības likumā noteikto attiecībā par piemaksu par darbu svētku dienās un nav skaidrs, vai šādām atšķirībām ir objektīvs pamats. No minētā regulējuma izriet, ka pilnīgi visiem nodarbinātajiem Latvijā ir ar likuma spēku noteiktas tiesības saņemt dubultu apmaksu par darbu svētku dienās, izņemot amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm un karavīrus.

LIDA ieskatā Atlīdzības likuma 14. panta sestā daļa neatbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 107. pantam.

Izskatot LIDA pieteikumu tiesa secinājusi, ka šāda tiesiskā regulējuma vēsturiskā izcelsme liecina, ka tas pamatā ir bijis tiesībpolitisks jautājums, vispārējs budžeta līdzekļu ekonomijas jautājums, kas nav tieši saistāms ar 2008. gada ekonomisko krīzi. Šādā situācijā nav saskatāms leģitīms mērķis valstī normatīvi noteikto tiesību saņemt atbilstošu atlīdzinājumu par darbu svētku dienās ierobežošanai. Iztrūkstot tiesību normas leģitīmam mērķim, nav iespējams konstatēt tā samērīgumu, tādēļ secināms, ka Atlīdzības likuma 14. panta sestā daļa, ciktāl tā ierobežo amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm tiesības saņemt atbilstošu atlīdzinājumu par darbu svētku dienās, neatbilst Satversmes 107. pantam.

Tāpat tiesas lēmumā norādīts, ka nav pieļaujama valsts budžeta līdzekļu ekonomija uz kādas personu grupas rēķina. Nepieciešamība taupīt valsts budžeta līdzekļus var attaisnot valsts atteikšanos piešķirt līdzekļus mazāk svarīgu tās funkciju veikšanai vai vispārēju taupības pasākumu ieviešanu ekonomiskās lejupslīdes apstākļos. Taču valsts budžeta līdzekļu ietaupījums nevar kalpot par leģitīmu mērķi atšķirīgai attieksmei pret personu grupām, kas atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos.

Jautājums par darba svētku dienās apmaksu atbilstoši Darba likuma regulējumam arī IeM un IeVP amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm ir viens no tiem, pie kura risināšanas LIDA strādā lielāko daļu no savas pastāvēšanas laika.

Arodbiedrības skatījumā šis Valmieras Administratīvā rajona tiesas lēmums apmierināt LIDA prasības daļu attiecībā uz jautājuma nodošanu izvērtēšanai ST ir uzskatāms par lielu soli pretim tā atrisināšanai. Savukārt ST lēmumam būs liela nozīme ne tikai attiecībā uz cilvēkiem, kurus šis jautājums skar, bet arī attiecībā uz visu iesaistīto IeM sistēmas iestāžu un IeVP turpmāko attīstību kā potenciāli pievilcīgiem darba devējiem, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū, informēja LIDA.