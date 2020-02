'Lidl' veikala būvniecībai Kalnciema ielā pārveidos Kapseļu un Melnsila ielas krustojumu

Saistībā ar "Lidl" veikala būvniecību Kalnciema ielā 38, Rīgā, attīstītājam būs jāpārbūvē Kapseļu un Melnsila ielas krustojums, aprīkojot to ar luksoforiem, pavēstīja Rīgas domes Satiksmes departamentā.

Zemesgrāmatas informācija liecina, ka zemesgabals Kalnciema ielā 38 joprojām pieder SIA "Burdeks", kas savulaik Kalnciema un Melnsila ielu krustojumā bija iecerējis veidot mākslas telpu, taču šobrīd īpašumam ir noteikts aizliegums to bez SIA "Lidl Latvija" rakstiskas piekrišanas atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām.

Rīgas domes Satiksmes departaments ir izsniedzis tehniskos noteikumus objekta būvniecībai.

Atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām no Kalnciema ielas objektam būs pieļaujama tikai iebraukšana ar labo pagrieziena manevru. Piebrauktuves un ietves krustošanās zonu paredzēts izcelt virs brauktuves seguma virsmas līmeņa, nodrošinot gājējiem kustību pāri pārbrauktuvei kā prioritāti.

Savukārt autostāvvietas veikala teritorijas iekšienē paredzēts veidot maksimāli atvirzītas no Kalnciema ielas, tā, lai iespējami mazāk tiktu kavēta iebraucošo transportlīdzekļu plūsma.

No Melnsila ielas būs pieļaujama tikai viena piebrauktuve, iebraukšanu no Melnsila ielas un izbraukšanu uz Melnsila ielu organizējot tikai ar labajiem pagrieziena manevriem. Tāpat tiks izbūvēta piebrauktuve no Kapseļu ielas, ar nosacījumu, ka tai jābūt maksimāli atvirzītai no Melnsila ielas un Kapseļu ielas krustojuma.

Ņemot vērā esošo ielu platumu un satiksmes organizāciju, attīstītājam būs jāveic Kapseļu un Melnsila ielas krustojuma pārbūve, paredzot to aprīkot ar luksoforiem un tos sinhronizēt ar tuvumā esošajiem luksoforiem. Tāpat paredzēts izveidot kreisā pagrieziena nogriešanās joslu uz Melnsila ielu.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē norādīja, ka plānotā "Lidl" veikala būvniecības vieta neietilpst valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā, tādējādi ēku būvniecība šajā vietā ar pārvaldi nav jāsaskaņo.

Tajā pašā laikā pārvaldē atzīmēja, ka tās darbinieku viedoklis par piedāvāto vietas attīstību ir negatīvs. "To cenšamies izteikt arī sabiedriskās apspriešanas procedūrā, kur šajā situācijā esam ar vienām tiesībām kā jebkurš Rīgas iedzīvotājs. Šajā gadījumā vislielākās iespējas un atbildība par pilsētvides kvalitāti ir pašvaldības atbildīgajiem dienestiem," norādīja Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē.

Rīgas pilsētas būvvalde līdz 24. februārim ir izziņojusi arī publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā Kalnciema ielā 38.

Ņemot vērā plānoto tirdzniecības ēkas un autostāvvietas izbūvi, Kalnciema ielā 38 plānots nocirst četras liepas un divas ošlapu kļavas, bet Melnsila ielas sarkanajās līnijās – četras liepas. Paredzēts nocirst arī četrus kokus, kuru celma diametrs ir mazāks par 20 centimetriem.

Jau vēstīts, ka azartspēļu uzņēmuma SIA "Alfor" viens no līdzīpašniekiem un mākslas kolekcionārs Jānis Zuzāns pirms dažiem gadiem iegādājās īpašumu Kalnciema ielā 36/38, kas pazīstama kā kādreizējās velosipēdu fabrikas "Omega" teritorija. Gandrīz 0,8 hektāru gruntsgabalā bija iecerēts izbūvēt ēkas jaunam mākslas centram, lai uz šo vietu pārceltu mākslas salonu, kas atrodas Mūkusalas ielā. 2015.gada sākumā tika rīkots slēgts konkurss, kurā piedalījās trīs arhitektu biroji.

Tāpat 2015. gadā Zuzāna dzīvesbiedrei Dinai Zuzānei piederošā uzņēmuma "Burdeks" toreizējais valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Miķelsons pauda, ka vēl līdz galam nav skaidrs, kas jaunbūvējamā ēkā varētu notikt, taču tas nebūšot lielveikals. "Jaunajā apbūvē varētu notikt gan ar mākslu, gan pakalpojumiem saistītas aktivitātes. Tas nebūs lielveikals. Pašlaik ir skaidrs, ka tā būs publiska apbūve. Tā būs arī mūsdienīga, lai būtu saskaņā ar to, kas tur bijis, un to, kas atrodas pāri ielai," 2015. gadā skaidroja Miķelsons.

2015. gada maijā arhitektūras portālā "A4D" arī parādījās informācija, ka šajā vietā taps mākslas centrs, kura projektu izstrādās arhitektu birojs "SZK un partneri". Projekta autori bija biroja "SZK un partneri" arhitekti Andis Sīlis, Svens Delle, Reinis Sokolovs un Reinis Jansons.

2018. gadā SIA "Burdeks" strādāja ar 238 578 eiro lielu apgrozījumu un 229 434 eiro peļņu, liecina "Firmas.lv" informācija.

"Lidl" ir pārstāvēts 30 pasaules valstīs ar vairāk nekā 10 500 veikaliem. Baltijas valstīs pašlaik "Lidl" veikali ir tikai Lietuvā, bet Latvijā uzņēmums plāno veikalus atvērt šogad, tādējādi vairākās pilsētās notiek aktīva veikalu būvniecība.