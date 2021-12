Lidostā 'Rīga' ielidojošie pasažieri var veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu

Sadarbojoties ar E. Gulbja laboratoriju, Satiksmes un Veselības ministriju, lidosta "Rīga" ir nodrošinājusi iespēju no ceturtdienas, 2. decembra, visiem pasažieriem, ielidojot Latvijā, brīvprātīgi veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu, kā to paredz šonedēļ pieņemtais Ministru kabineta lēmums.

Kā portālam “Delfi” skaidroja lidostā, testēšanu lidostā veiks E. Gulbja laboratorija, un tests būs pieejams visiem ielidojošiem pasažieriem. Jāatgādina, ka saskaņā ar valdības lēmumu brīvprātīgais bezmaksas tests ir pieejams visiem ceļotājiem, arī tiem, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Testēšanas punkti ielidojošiem pasažieriem atrodas: no Šengenas zonas ieceļojošiem pasažieriem – sagaidīšanas zālē E, pie izejas no termināļa. Savukārt no ārpus Šengenas zonas ieceļojošiem pasažieriem – atlidošanas zonā C pirms robežkontroles.

Šie punkti darbosies lielāko dienas daļu, savukārt laikā, kad šie testēšanas punkti nestrādās, testu varēs nodot E. Gulbja laboratorijas filiālē lidostas reģistrācijas zālē 2. stāvā.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem pasažieriem pēc testa nodošanas nekavējoties jādodas uz savu dzīvesvietu, uzturēšanās vietu vai tūristu mītni, lai sagaidītu testēšanas rezultātu. Pozitīva testa gadījumā nekavējoties jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un jāievēro stingra pašizolācija.

Vēstīts, ka Ministru kabinets otrdien atbalstīja priekšlikumu, ka personas pēc ieceļošanas Latvijā varēs brīvprātīgi veikt Covid-19 testu. Tādējādi jau ceturtdien, 2. decembrī, ierodoties Latvijā ar lidmašīnu visi ieceļotāji lidostā brīvprātīgi varēs veikt Covid-19 testu.