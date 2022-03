Līdz ceturtdienai Latvijā būs pasliktināta gaisa kvalitāte

Sausuma dēļ līdz ceturtdienai, 24. martam, Latvijā būs pasliktināta gaisa kvalitāte, liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) ieraksts vietnē "Twitter".

Gaisa kvalitātes indekss gaidāms robežā no viduvēja līdz sliktam.

Tiesa, paaugstināta riska iedzīvotāju grupām, kurām pie viduvēja gaisa kvalitātes indeksa parādās tādi simptomi kā klepus, grūtības ierasti elpot, acu asarošana vai nieze un rinīts (deguna un tā blakusdobumu gļotādas iekaisums), jāapsver iespēja samazināt āra aktivitātes.

Paaugstināta riska iedzīvotāju grupas ir jaundzimušie, cilvēki vecumā virs 65 gadiem, kuri slimo ar sirds un asinsvadu sistēmas slimībām, bērni līdz 13 gadu vecumam, zīdaiņi, grūtnieces, cilvēki, kas slimo ar astmu vai kādu hronisku obstruktīvu plaukšu slimību, kā arī cilvēki, kas pakļauti gaisa paaugstināta gaisa piesārņojuma līmeņa iedarbībai.

Gadījumā, ja šis indekss ir robežā no slikta līdz īpaši sliktam, LVĢMC iesaka sekot līdzi šī indeksa izmaiņām, pavadīt vairāk laika mājās un iekštelpās, turēt mājdzīvniekus mājās, nesmēķēt, izvairīties no āra aktivitātēm, vilkt sejas un deguma masku, dodoties ārā, kā arī izvairīties no gaisa piesārņojuma karstajiem punktiem.

Gaisa kvalitātes indeksam var sekot līdzi šeit.

Centrs vēsta, ka gaisa piesārņojums samilzis sausuma dēļ. Šī gada marts ir sausākais novērojumu vēsturē, turklāt sausums saglabāsies līdz nedēļas nogalei

Gaisa kvalitāti pasliktina arī alkšņu putekšņu un kūlas degšanas klātbūtne un Latvijā ienākošais PM 2.5 gaisa piesārņojums no Polijas un Centrāleiropas. Visi šie iemesli rada sarežģītus apstākļus gaisa piesārņojuma izkliedei.

PM 2.5 gaisa piesārņojums raksturo smalkās piesārņojums daļiņas, kuras ir gaisā. Ka liecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā publicētā informācija, PM 2.5 gaisa piesārņojuma daļiņas ir "smalkākas par matu, nav vizuāli redzamas, caur elpceļiem nonāk bronhos un alveolās, kā arī ietekmē elpceļu veselību".

LVĢMC arī norādīja, ka gaisa piesārņojums nav saistīts ar Sahāras putekļu vētru vai karadarbību Ukrainā.