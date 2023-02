Līdz februāra vidum slēdz transportlīdzekļu satiksmi Matīsa ielas posmā

No 4. līdz 15. februārim Vidzemes tirgus apkārtnē ieviesīs vairākus būtiskus satiksmes ierobežojumus. Minētajā laika periodā būs izmaiņas arī Rīgas satiksmes 11T autobusa maršrutos, "Delfi" informēja Rīgas domē.

Satiksmes organizācijas izmaiņas saistītas ar vēsturiskās spēlfilmas "Harbin" filmēšanu.

No 4. februāra pulksten 4.50 līdz 15. februāra pulksten 4.50 Matīsa ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Brīvības ielai slēgs transportlīdzekļu satiksmi, tajā skaitā arī sabiedriskā transporta satiksmi.

Minētajā laika periodā 11T autobusa maršruts būs mainīts. Plašāk par izmaiņām 11T autobusa maršrutā skaidrots uzņēmuma "Rīgas satiksme" mājaslapā.



Savukārt no 8. februāra pulksten 8 līdz 13. februāra pulksten 22 periodiski (līdz 15 minūtēm) ierobežos gājēju un velosipēdu kustību Matīsa ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Brīvības ielai.

Tāpat filmēšanas laikā vairākās vietās aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu. Nepieciešamības gadījumā atstātos transportlīdzekļus pārvietos uz tuvāko stāvēšanai atļauto vietu.

No 3. februāra pulksten 20 līdz 15. februāra pulksten 7 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs Tērbatas ielas posmā no iebrauktuves Vidzemes tirgū līdz Matīsa ielai. Tāpat Tērbatas ielā pie ēkas Matīsa ielā 11 slēgs invalīdu stāvvietas (trīs vietas), pārceļot tās pie ēkas Tērbatas ielā 70.

Savukārt no 4. februāra pulksten 7 līdz 15. februāra pulksten 7 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana būs liegta Matīsa ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Brīvības ielai. Bet no 6. februāra pulksten 20 līdz 13. februāra pulksten 23 liegums būs spēkā Tērbatas ielā pie ēkas Nr.65.

Par filmēšanas norisi ir atbildīga SIA "Film Angels Studio".