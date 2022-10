Līdz gada beigām pret Covid-19 vakcinēties plāno 28% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju

Līdz šī gada beigām pret Covid-19 vakcinēties kopumā plāno 28% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju (jā – 13%, drīzāk jā – 15%).

Tā secināts jaunākajos "Benu aptiekas" Stresa termometra datos, kas iegūti sadarbībā ar kompāniju "Gemius", no 27. līdz 28. septembrim aptaujājot vairāk nekā 1600 respondentus.

Savukārt 56% aptaujāto vakcinēties līdz gada beigām neplāno (nē – 33%, drīzāk nē – 23%), 10% konkrētu atbildi sniegt nevarēja, bet vēl 6% aptaujas dalībnieku norādīja, ka šoruden vakcīnu pret Covid-19 jau ir saņēmuši.

Vērtējot datus pēc respondentu dzimuma, redzams, ka biežāk vakcinēties pret Covid-19 plāno vīrieši – viņu vidū tādu ir 30% (jā – 14%, drīzāk jā – 16%), kamēr sievietēm – 26% (jā – 11%, drīzāk jā – 15%). Tikmēr pretēju atbildi sniedza 53% vīriešu (nē – 31%, drīzāk nē – 22%) un 58% sieviešu (nē – 34%, drīzāk nē – 24%), vēl 10% vīriešu un 11% sieviešu konkrētu viedokli sniegt nevarēja, bet 7% aptaujāto vīriešu un 5% sieviešu vakcīnu pret Covid-19 šoruden jau ir saņēmuši.

Salīdzinot rezultātus pēc ģimenē izmantotās sarunvalodas, atklājas, ka biežāk vakcinēties pret Covid-19 līdz šī gada beigām plāno latvieši – viņu vidū šis rādītājs ir 29% (jā – 13%, drīzāk jā – 16%), savukārt krievvalodīgajiem – 19% (jā – 9%, drīzāk jā – 10%). Vakcinēties neplāno 55% latviešu (nē – 32%, drīzāk nē – 23%) un 66% krievvalodīgo (nē – 42%, drīzāk nē – 24%), vēl 10% latviešu un 14% krievvalodīgo konkrētu viedokli sniegt nevarēja, bet 6% latviešu un 3% krievvalodīgo šoruden pret Covid-19 jau ir vakcinējušies.

Salīdzinot datus pēc respondentu izglītības līmeņa, secināms, ka biežāk pozitīvu atbildi par gatavību vakcinēties pret Covid-19 sniedza iedzīvotāji ar iegūtu augstāko izglītību – viņu vidū šis rādītājs septembra beigās ir 29% (jā – 12%, drīzāk jā – 17%), kamēr respondentiem ar vidējo izglītību – 25% (jā – 12%, drīzāk jā – 13%). Tikmēr vakcinēties neplāno 56% respondentu ar iegūtu augstāko izglītību (nē – 32%, drīzāk nē – 24%) un tikpat daudz aptaujāto ar vidējo izglītību (nē – 33%, drīzāk nē – 23%), vēl attiecīgi 9% un 13% konkrētu atbildi sniegt nevarēja, kā arī 6% katrā no minētajām grupām vakcīnu pret Covid-19 šoruden jau ir saņēmuši.

Pēc aptaujāto vecuma spriežot, rudenī vislielāko gatavību vakcinēties pret Covid-19 pauž iedzīvotāju grupa vecumā no 55 līdz 74 gadiem – viņu vidū to plāno darīt 35% (jā – 17%, drīzāk jā – 18%), kam ar 28% seko respondenti vecumā no 35 līdz 44 gadiem (jā – 12%, drīzāk jā – 16%) un iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem (jā – 10%, drīzāk jā – 16%). Salīdzinoši retāk šādu atbildi sniedza iedzīvotāji vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem – 24% (jā – 11%, drīzāk jā – 13%) un jaunieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem – 23% (jā – 11%, drīzāk jā – 12%).