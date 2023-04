Līdz maijam sola likvidēt Čiekurkalna Starta ielā pēdējās palikušās riepas

Čiekurkalnā, Starta ielā atlikušos izmesto riepu kalnus plānots izvest līdz maijam, portālu "Delfi" informēja Rīgas domē.

Līdz pērnā gada nogalei no Starta ielas 8 tika izvestas 1200 tonnas riepu. Šobrīd nelegāli uzglabāto riepu izvešana notiek arī no Starta ielas 7a teritorijas, kur līdz šim izvestas un nodotas pārstrādei ap 350 tonnas riepu.

Starta ielas teritorijas labiekārtošana tika sāka 2022. gada nogalē. Tās sakopšanā iesaistījusies Rīgas dome un Valsts vides dienests (VDD), kā arī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums AS "AJ Power Recycling" sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu "3R".

Teritorijās Starta ielā ilgstoši zem klajas debess atradās milzīgi riepu krāvumi, radot bīstamus apstākļus apkaimes iedzīvotājiem. Visa veida riepas kā atkritums ir kaitīgas videi, un tās tiek pieskaitītas pie videi kaitīgajiem atkritumiem.

Riepas dabiskajā vidē sadalās vairāk nekā 100 gadus, un visu šo laiku dabā var izdalīties dažādas kaitīgas vielas. Tieši tāpēc tās ir svarīgi savākt un atbildīgi apsaimniekot – nodot reģenerācijai vai pārstrādei, norāda domē.

Iepriekš dome lēma attiecīgajā teritorijā uzticēt apsaimniekošanu uzņēmumam SIA "3R". Tomēr lēmums par atkritumu apstrādes vietas izveidi iepriekš raisīja bažas domes deputātam Kasparam Spundem, turklāt vietnē "Twitter" tās pauda arī iedzīvotāji.

Tagad Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja Selīna Vancāne (PP) norāda, ka tiek izbeigta "riepu kalna nejēdzība un turpmāk šādas prakses netiks pieļautas".

VVD Starta ielas situācijā iesaistījās pirms sešiem gadiem, kuru laikā situācijas virzībai tika izmantoti dažādi kontroles mehānismi. Taču, kā šobrīd atzīst VDD Atkritumu aprites departamenta direktors Atis Treijs, rezultāts nebūtu sasniegts, ja vienlaikus ražotājiem noteiktajiem paaugstinātajiem nolietotu riepu savākšanas mērķiem, netiktu paredzēts, ka savāktajā nolietoto riepu apjomā var ieskaitīt arī iepriekšējos gados Latvijas teritorijā uzkrātās nolietotās riepas.

Kopš 2017. gada Starta ielas teritorijai VVD pievērsis pastiprinātu uzraudzību. Dienests sniedzis priekšlikumus normatīvo aktu regulējuma izmaiņām, kas kalpojis kā galvenais priekšnoteikums teritorijas atbrīvošanai no riepām.

Nolietotās riepas pēc savākšanas tiek nogādātas priekšapstrādes punktā, kur tās tiek šķirotas un pārstrādātas, lai uzreiz nogādātu riepas tālāk uz pārstrādes rūpnīcām, kas pārstrādā riepu granulā. Tās pēc tam plaši tiek izmantotas sporta laukumu segumu ražošanā, celtniecībā, ceļu būvē, dažādu paliktņu, paklājiņu izgatavošanā un citur.

Maksa par riepu nodošanu pārstrādei ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ autovadītāji joprojām izvairās no riepu utilizācijas atbildīgā veidā. To apliecina uzņēmuma "AJ Power Recycling" veiktā aptaujā 2022. gada novembrī, kur 56% auto īpašnieku atzina, ka maksa ietekmē viņu vēlmi nodot riepas otrreizējai pārstrādei.

Kā ziņots, atbilstoši uz 8. februāra domes sēdi sagatavotajai informācijai, Rīgas pašvaldībā bija saņemti SIA "3R" iesniegumi, kuros izteikts lūgums izsniegt lēmumu par jaunas atkritumu apsaimniekošanas vietas izveidi Starta ielā 8, Rīgā.

Izskatot iesniegumus, dome secinājusi, ka uzņēmums plāno veikt nolietotu riepu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu un pārstrādi. Tāpat uzņēmums plāno nodarboties ar izlietotā iepakojuma (papīra un kartona, plastmasas, koka, metāla un stikla iepakojuma) materiālu apsaimniekošanu. Piemēram, stikla iepakojumu plānots sadrupināt un tad to pārdot kā otrreizēji izmantojamu materiālu.

Pēc "Lursoft.lv" datiem, SIA "3R" ir 2018. gadā reģistrēts uzņēmums. 2021. gadā (kas ir pēdējais gads, par kuru pieejami dati) tas strādājis ar 1 433 027 eiro apgrozījumu un 152 052 eiro peļņu pēc nodokļiem. Atbilstoši "Lursoft.lv" informācijai, tas nodarbojas ar šķirotu materiālu pārstrādi un atkritumu savākšanu (izņemot bīstamos atkritumus).