Līdz pēcpusdienai kopumā Latvijā EP vēlēšanās nobalsojuši 27,58% vēlētāju

Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās līdz sestdienas pulksten 12 Latvijā nobalsojuši kopumā 389,3 tūkstoši vēlētāju jeb 27,58% no kopējā vēlētāju skaita, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati.

CVK dati liecina, ka kopumā Latvijā ir 1 411 955 balstiesīgo, kas var piedalīties EP vēlēšanās. Līdz sestdienas pulksten 16 pie vēlēšanu urnām devušies 389 391 vēlētājs.

Vēlēšanu dienā, 25. maijā, līdz pulksten 16 Latvijā nobalsojuši 230 253 cilvēki jeb 16,37% no kopējā vēlētāju skaita. Lielākā aktivitāte vēlēšanu dienā aizvien ir Rīgā. Valsts galvaspilsētā nobalojuši 18,06% vēlētāju. Viszemākā aktivitāte ar 12,79% reģistrēta Latgalē.

Vidzemē pie vēlēšanu urnām sestdien līdz pulksten 16 devušies 17,71% vēlētāju, bet Kurzemē un Zemgalē attiecīgi 15,86% un 15,03%.

Jau ziņots, ka šoreiz EP vēlēšanās savu balsi par kādu no politiskajiem spēkiem varēja atdot arī iepriekšbalsošanā. Laikā no 22. maija līdz vēlēšanu dienai, 25. maijam, nobalsojuši bija 11,21% no visiem vēlētājiem.

Aģentūras LETA apkopotā informācija liecina, ka iepriekšējās EP vēlēšanās, kas notika 2014. gadā, attiecīgajā laika periodā bija nobalsojuši kopumā 17,46% vēlētāju, tostarp iepriekšējā balsojumā - 6,84% vēlētāju, bet vēlēšanu dienā līdz pulksten 12 bija nobalsojuši 10,62% vēlētāju.

Piedalīties vēlēšanās drīkst balsstiesīgie Latvijas un citu ES dalībvalstu pilsoņi, kuri reģistrējušies vēlēšanām Latvijā. Balsojot jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID).

Vēlēšanu iecirkņi sestdien strādā no pulksten 7 līdz 20. Vēlēšanu dienā iespējams balsot tikai iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts.