Līdz šim aizdomas par 'Covid-19' pārbaudītas 131 cilvēkam

Kopš 29. janvāra veikts jau 131 laboratoriskais izmeklējums Latvijā pret koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19". No tiem 130 ir izrādījušies negatīvi, bet pirmdienas vakarā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) apliecināja pirmo saslimšanas gadījumu arī Latvijā.

Pēdējās diennakts laikā izmeklēti 17 pacienti, no kuriem divi ir bērni, tviterī rakstīja centra pārstāvji.

Kā jau vēstīts, pirmdien, 2. martā, Latvijā ir apstiprināts pirmais jaunā koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" saslimšanas gadījums. Saslimusī sieviete ieradusies Rīgā ar lidmašīnu no Minhenes, sākumā apmeklējot Milānu.

Lidmašīnā bija vairāk nekā 140 pasažieri, no tiem astoņi Latvijas pilsoņi. To skaitā arī ģimene, kurā bija saslimusī sieviete, viņa ceļoja no Itālijas caur Minheni uz Rīgu.

Saslimusī persona lidoja reisā "BT226" Minhene-Rīga 29. februārī. Pacientes ģimenē ir arī bērns, kurš arī ir saslimis, taču saslimšana ar "Covid-19" nav konstatēta. Bērns Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā "Latvijas infektoloģijas centrs" (LIC) ievietots kopā ar mammu, informēja preses konferencē.

Paciente inficējusies Itālijā, Milānā. Uz Rīgu viņa kopā ar ģimeni lidojusi no Itālijas, tad uz Minheni un pēc tam uz Rīgu.

Personām, kuras atradās konkrētajā reisā, jānovēro savs veselības stāvoklis 14 dienas kopš atgriešanās Latvijā. Parādoties simptomiem, jāzvana 113. Savukārt personām, kuras tiks noteiktas par tuvām kontaktpersonām, būs jāpaliek mājās karantīnā ģimenes ārsta uzraudzībā.

"Atbildīgie dienesti rīkojas atbilstoši jau iepriekš izstrādātajiem plāniem, kas ļauj mums īstenot nepieciešamos pasākumus infekcijas ierobežošanai, rūpējoties par cilvēkiem, kuri slimo ar šo slimību, tālāk neizplatot vīrusu, un informētu sabiedrību par nepieciešamo rīcību," sacīja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) turpinās strādāt pēc iepriekš noteiktā algoritma, portālam "Delfi" norādīja NMPD vadītāja Liene Cipule. "Iespējams, ka mums būs epidemiologu norādes par jaunām kontaktpersonām, tad būs citādāk jārīkojas, bet principā mēs turpināsim darbu pēc tā paša algoritma, jo pagaidām ir zināma informācija par šo ģimeni un citām kontaktpersonām," skaidroja Cipule, piebilstot, ka slimnīcai jāveic ārstēšana, bet viņi veic savu darbu.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) devusi nosaukumu jaunā koronavīrusa izraisītājai slimībai. Tā nodēvēta par "Covid-19". Jaunais nosaukums izveidots no vārdiem "korona", "vīruss" un "slimība". Savukārt skaitlis 19 apzīmē gadu, kurā sākās vīrusa uzliesmojums. Pirmās ziņas par vīrusa uzliesmojumu parādījās pērnā gada 31. decembrī.

Atgādinām, ka pats koronavīruss nav nekas jauns – tā ir jau zināma ir vīrusu grupa, kas atrasta gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tomēr pērn rudenī identificētais ir pavisam jauns koronavīrusa paveids – SARS-CoV-2. "Covid-19" ir šī vīrusa izraisītā slimība. Iepriekš nopietnus saslimšanas gadījumus izraisījis SARS koronavīruss jeb SARS-CoV, kura rezervuārs dabā ir cibetkaķi un, iespējams, sikspārņi, un MERS koronavīruss, kura infekcijas rezervuārs dabā ir vienkupra kamieļi. "Covid-19" infekcijas avots (rezervuārs) pagaidām nav zināms.