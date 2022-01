Līdz šim Latvijā vakcināciju pret Covid-19 sākuši jau 70% iedzīvotāju

Līdz šim vakcinācijas pret Covid-19 procesu, saņemot vismaz vienu poti, Latvijā sākuši jau 70% iedzīvotāju, liecina aprēķini, balstoties uz Nacionālā veselības dienesta datiem.

Atšķirībā no pērnā gada oktobra un novembra, kad pēc vakcinācijas sertifikāta virknē tautsaimniecības nozaru par noteikšanas obligātu daudzi cilvēki steidzās vakcinēties, patlaban primārās vakcinēšanās aktivitāte ir norimusi. Īpaši zema interese par primāro vakcināciju bija vērojama pirmssvētku un svētku laikā decembrī. Laikā no 20. līdz 26. decembrim pirmo poti saņēmuši tikai nedaudz vairāk kā 4600 cilvēki, bet pēdējā decembra nedēļā - 3883. Šīs nedēļas četrās darba dienās pie pirmās vakcīnas devas tikuši jau vismaz 3273 cilvēki.

Kopumā pēdējās nedēļās pirmreizējās vakcinācijas temps ir pat vairāk nekā desmit reizes zemāka nekā pīķa periodā oktobra vidū.

Attiecīgi līdzīga ir arī otrās potes saņemšanas dinamika.

Kopumā Latvijā vakcinācijas pret Covid-19 kursu, saņemot abas potes vai "Johnson & Johnson" (J&J) gadījumā - vienu poti, noslēdzis jau 1,268 miljoni iedzīvotāju. Savukārt vakcinācijas procesu līdz šim sākuši 1,318 miljoni iedzīvotāju.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021. gada jūlija sākumā provizoriski bija 1 882 200 iedzīvotāju, tātad līdz šim kopumā vismaz pirmo poti vai J&J vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 70,04% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 67,38% iedzīvotāju, no kuriem balstvakcīnu saņēmuši 22,96%, liecina aprēķini.

Balstvakcinācijas aptvere visu iedzīvotāju vidū ir sasniegusi 15,46%, vakcīnas papildu devu saņemot 291 184 cilvēkiem.

Tieši revakcinācijas process patlaban palīdz uzturēt vakcinācijas tempu.

Pēc ļoti zema vakcinācijas tempa gadu mijā, pirmajās šī gada darba dienās vakcinēšanās aktivitāte palielinājusies, ceturtdien sapotējot apmēram 10 000 cilvēkus. Vakar pirmo poti saņēma 723 cilvēki, otro - 921 cilvēks, J&J vakcīnu saņēma vēl 184 personas, savukārt revakcinēti vairāk nekā 8100 cilvēki. Šie dati vēl var mainīties, jo vakcinētāji datus par potēšanas faktu ievada ar vairāku dienu nobīdi.

Kā ziņots, Latvijā vakcinēšana pret Covid-19 tika sākta pagājušā gada 28. decembrī, kā pirmos potējot lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3. aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu.

Kopš 3. maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17. maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2. jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem. 16. decembrī Latvijā tika sākta 5-11 gadus vecu bērnu potēšana pret Covid-19.