Līdz trešdienai ierobežos satiksmi Uzvaras parka apkārtnē

No pirmdienas, 8. maija, līdz trešdienai, 10. maijam, Valsts policija nepieciešamības gadījumā slēgs transportlīdzekļu satiksmi Uzvaras bulvāra posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Bāriņu ielai, Ojāra Vācieša ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Hermaņa ielai, kā arī Hermaņa ielā.

Kā "Delfi" informē Rīgas domē, satiksmes ierobežojumi var tikt ieviesti no pirmdienas pulksten 15 līdz trešdienas pulksten 23.59.

Minētajā laika periodā arī aizliegs transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu Bāriņu ielas abās pusēs, posmā no Slokas ielas līdz Hermaņa ielai.

Transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu aizliegs arī Uzvaras bulvāra abās pusēs, posmā no Bāriņu ielas līdz Ojāra Vācieša ielai, kā arī Ojāra Vācieša ielas abās pusēs, posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mazajai Nometņu ielai.

Tāpat šāds ierobežojums būs spēkā Hermaņa ielā abās pusēs un Aleksandra Grīna bulvāra abās pusēs, posmā no Slokas ielas līdz Bāriņu ielai.

Nepieciešamības gadījumā norādītajā laika periodā arī aizliegs gājēju kustību Bāriņu ielas abās pusēs, posmā no Uzvaras bulvāra līdz Hermaņa ielai, kā arī Uzvaras bulvāra posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Bāriņu ielai.

Šāds ierobežojums būs spēkā arī Hermaņa ielā, izņemot piekļuvei iedzīvotāju dzīves vietām.