Līdzšinējās sankcijas Putinu nav ietekmējušas – Eiropai jāstrādā pie jauniem ierobežojumiem

Līdzšinējās sankcijas, kas Ukrainas kara dēļ noteiktas Krievijai, uz šīs valsts prezidentu Vladimiru Putinu īpašu ietekmi nav atstājušas, tas "Eiropā, es domāju, visiem ir skaidrs," trešdien Latvijas Radio sacīja Eiropas Parlamenta (EP) deputāts Ivars Ijabs.

Arī Ministru prezidents Krišjānis Kariņš intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" sacīja, ka Eiropai ir jāturpina darbs pie jaunu sankciju ieviešanas pret Krieviju.

Ijabs uzsvēra, ka šobrīd, skatoties uz zvērībām, ko Krievija īsteno Ukrainā, Eiropas Savienības (ES) valstu vienotība pieaug. Šobrīd Eiropa ir nonākusi līdz sestajai sankciju kārtai, taču tuvākajā laikā noteikti vajadzētu ieviest "totālu naftas un gāzes embargo". Viņš atzina, ka pie šī jautājuma tiek strādāts.

Politiķis sacīja, ka galvenais ir panākt, lai agresorvalstij netiek maksāts, jo šobrīd katru dienu "mēs maksājam apmēram dienā ap 700 miljoniem agresoram, kas nodarbojas ar tādām genocidālām, nu jau var teikt, lietām. Tas ir galvenais, lai agresoram netiktu maksāts".

Kariņš intervijā atzina, ka sarunu galvenie temati Eiropā šobrīd ir par Krievijas energoresursu pakļaušanu sankcijām. Ministru prezidenta ieskatā, sankciju jautājumi virzoties lēni, taču progress esot.

Ijabs atgādināja, ka tomēr ir jārēķinās ar to, ka Eiropā daudzas valstis ir prokrieviskas, turklāt ne visām valstīm ir tāda nostāja kā Baltijā. Arī viņš atzina, ka līdz šim Eiropa sankciju ziņā ir darījusi pārāk maz.

Kariņš LTV atzina, ka Latvijas mērķis šobrīd ir vienoties ar Igauniju un Somiju par dalību Paldisku sašķidrinātās gāzes terminālī, lai kas nozīmētu, ka no nākamā gada varētu nepirkt gāzi no Krievijas Tas nozīmētu, ka līdz ar gada beigām Baltijas valstīm vairs "" nebūtu jāpērk neviens kubikcentimetrs gāzes no Krievijas," viņš teica.

Jau vidējā termiņa mērķis esot sašķidrinātās gāzes termināļa būvniecība Latvijā, lai nodrošinātu lētāku pakalpojumu nekā Lietuvā un Igaunijā, jo to plānots saslēgt kopā ar Inčukalna gāzes krātuvi.

Kariņš arī atzina, ka šobrīd ļoti grūti ir prognozēt gāzes cenas. Valdība pašlaik ir uzdevusi atrast gāzes piegādātājus, kad tas būšot izdarīts un zināma gāzes cena, tad tikšot domāts par to, vai mājsaimniecībām nepieciešami kādi atbalsta pasākumi.